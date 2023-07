Laura Escanes se compara con Rosalía: "Eso genera una presión heavy"

Laura Escanes está viviendo con felicidad el momento que protagonizó hace unos días cuando Álvaro de Luna la subió al escenario durante el Zevra Festival en la playa de Cullera, Valencia. No para de recibir mensajes increíbles por parte de sus seguidores más fieles y no ha tenido reparos en contar cómo va asumiendo poco a poco lo que ocurrió delante de tanta gente.

"A raíz del vídeo y del otro día en el festi con Alvarito recibimos muchísimos mensajes, tuits, noticias... de todo... yo creo que en ese momento ni él ni yo esperábamos tanta reacción... y en ese momento fue increíble y nadie puede romper ese momento porque a pesar de que había muchos ojos... yo sentí que ese momento era muy nuestro y de verdad", ha empezado diciendo Laura Escanes en sus redes sociales.

Sin embargo, no todo ha sido maravilloso, ya que en un momento de reflexión, Laura Escanes ha sentido miedo: "Luego viene lo que todos hemos visto de Rosalía y Rauw... y he visto comentarios de... "buah, solo me queda confiar en Laura y Álvaro", "nos quedan ellos dos bla bla". Que sé que es a modo coña, pero eso genera una presión heavy", empieza diciendo desde el miedo.

Porque la realidad es que en una relación no todo es maravilloso: "Porque al final veis partes que queremos compartir cuando nos apetece... pero basar todo en eso es peligroso. Basar todo en lo que se publica o se ve, es jodido. Si la gente cree que una relación es perfecta por una foto o un vídeo... estamos perdiendo la realidad de lo que son las relaciones. Todos compartimos lo mejor con los nuestros (sea en redes o con los amigos) pero las cosas malas se trabajan cada día en casa y cada uno y cada pareja".

Y termina su reflexión dejando claro que nunca es todo tan maravilloso: "Quiero decir, ¿que somos la hostia por el vídeo y el momento del otro día? Sí, fue increíble, pero somos más la hostia cuando solucionamos los problemas (que los hay). Y esto es una pequeña reflexión para que no idealicemos tantísimo las relaciones que vemos en las redes sociales". Aunque muchas veces trata de no verse afectada por ciertos mensajes, otras se hace muy imposible y ese agobio no lo esconde, lo comparte encantada con sus seguidores. Lo cierto es que desde hace meses disfruta de una de las etapas más increíbles de su vida al lado del cantante sevillano.