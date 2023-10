Laura Escanes, rotunda tras romper con Álvaro de Luna: "La energía a tope y centrada"

Laura Escanes está centrada en sus compromisos profesionales ahora que se ha conocido que ha roto con Álvaro de Luna. La noticia de su ruptura coincide con unos días importantes para la 'influencer'. Después de haber estado todo el verano grabando el programa 'La Travessa', donde ejerce como presentadora de televisión por primera vez, ha llegado el día de su estreno tras muchas semanas de montaje. Y es que este lunes 30 de octubre presenta su nuevo proyecto profesional en televisión.

A pesar de que está viviendo una de las etapas más complicadas en el terreno personal, Laura Escanes se ha prometido ser feliz y estar como si nada hubiera pasado. En su canal de difusión, que es seguido por casi 81.000 seguidores, ha comentado cómo está viviendo esta racha: "Hoy es un día muy especial y llevo esperándolo mucho tiempo. Así que la energía a tope y centrada en esto", ha escrito, dejando claro que ahora mismo solo piensa en el trabajo.

Laura Escanes prefiere centrarse en sus compromisos profesionales

Atrás quiere dejar los momentos delicados y complicados que siguen a una ruptura sentimental. Laura Escanes ha preferido mostrar públicamente normalidad y asegura que ahora solo está centrada en lo que está por venir. Es la primera vez que ejerce como presentadora de televisión y quiere estar bien para aprovechar al máximo esta oportunidad que le ha brindado la vida. Eso sí, no ha confirmado ni ha desmentido su ruptura con Álvaro de Luna, con el que empezó a salir tras romper su matrimonio con Risto Mejide.

Este mensaje tan rotundo llega después de haber pasado un fin de semana complicado, ya que hace unas horas se conocía su ruptura del cantante. Lejos de no aparecer en las redes sociales, Laura no ha dejado de compartir Stories a través de sus redes sociales. Y es que hace unos días la veíamos disfrutar al máximo en el cumpleaños de su amiga, la 'influencer' Marta Díaz. Bailando con un sombrero cowboy, la joven escribía: "La vida son estos ratitos". Está claro que además de centrarse en el trabajo, Laura está dispuesta a refugiarse en sus amigos para sobrellevar este delicado momento personal.

La 'influencer' se ha refugiado en el trabajo y en sus amigas

Por su parte, Álvaro de Luna también ha mostrado normalidad en sus redes sociales. Ninguno de los dos ha querido dar el paso de confirmar ni desmentir la noticia de la ruptura. Ambos han preferido mostrar normalidad. El cantante, precisamente, ha estado de gira por Italia. Este pasado 29 de octubre ha actuado en Milán, en Santería Toscana, donde como no podía ser otra manera, ha cantado 'Todo contigo', el tema que escribió a Laura Escanes. Y Álvaro de Luna no ha mostrado ni sentimientos malos ni buenos al cantarla. Ha preferido hacer como si nada y lo ha dado todo cantado este letra tan especial. "Ya no me siento perdido, saltemos por la ventana, lo que pase mañana, yo se lo dejo al destino. Te lo repito que yo quiero todo", ha cantado saltando y con una sonrisa en su rostro.

Como profesional que es, Álvaro ha tomado la decisión de dejar sus problemas personales a un lado cuando se sube a un escenario. De hecho, lo ha dado todo como es costumbre en él. La oportunidad que le ha dado la vida de llevar su música fuera de España es maravillosa y no piensa desaprovecharlo. A pesar de que está viviendo un momento complicado, Álvaro ha optado por cantar la canción que le escribió a la 'influencer' como si nada hubiera pasado.

Álvaro de Luna lo ha dado todo cantando 'Todo contigo'

Pero su paso por Italia ha terminado tras estar en tres destinos diferentes. Milán ha sido la última ciudad en la que lo hemos visto cantar antes de volver a subirse a un escenario el próximo mes de febrero. El próximo 9 de febrero, Álvaro de Luna retoma la gira, pero ya por España. El primer sitio será Valencia, unos días después llegará el turno de Málaga y el 16 de febrero, lo hará en Sevilla, su ciudad natal. Hasta el mes de febrero, el cantante podrá tomarse, estamos seguros, unos días de descanso, tan necesarios ahora que atraviesa por un momento personal delicado.