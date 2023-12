Laura Escanes responde tras su cruce de indirectas con Álvaro de Luna

Vídeo: Europa Press

A Laura Escanes y Álvaro de Luna se les acabó el amor, quizá, "de tanto usarlo", como reza la canción. Ninguno de los dos se ha pronunciado abiertamente desde su sonada ruptura que sorprendió a todos sus incondicionales. Desde entonces, la ex de Risto Mejide se refugia en su trabajo y en su hija Roma, fruto de su relación con el presentador de Cuatro y su gran motivo para salir adelante. No está siendo fácil para ella, como ha reconocido en varias ocasiones en sus redes sociales, donde acumula cerca de dos millones de seguidores. También desde su cuenta oficial de Instagram está protagonizando un tenso cruce de indirectas con el cantante sevillano. El último, tiene que ver con un fragmento de la mítica canción de Chavela Vargas, 'Que te vaya bonito', que la 'influencer' compartió y que su ex respondió de forma muy sutil con un "Ojalá". Una publicación que los fans de la expareja dieron por supuesto que iba dirigido a Laura. Ahora ella se ha pronunciado de forma tajante sobre esta situación. ¡Dale al 'play' para escuchar su sorprendente respuesta!