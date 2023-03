Laura Escanes responde contundente a Risto Mejide sobre la diferencia de edad en las parejas

Laura Escanes tiene ante sí un nuevo reto, hacer un episodio de su podcast en directo. En la presentación de dicho evento ha sorprendido a todos los asistentes apareciendo en todos las cámaras que se lo pedían. Entre ellos estaba 'Sálvame', con los que ha conectado en directo y comentado las palabras que su ex marido, Risto Mejide, pronunció sobre la diferencia de edad entre las parejas. El presentador se sintió terriblemente juzgado cuando comenzaron su relación hace años y solo notaba que les señalaban sin mirar más allá. La influencer, de cierto modo, también tenía esa sensación, que estaban en boca de todos de forma constante. "A veces las cosas no funcionan, a veces sí, los caminos se pueden separar y no pasa nada pero te puede pasar en cualquier relación", entendía en ese momento.

Ambos ahora están conociendo el amor por separado y mantienen una buena relación desde que en septiembre de 2022 se decidieran separar. Así lo han demostrado en el pasado Día del Padre, en el que le felicitó con una foto de la pequeña Roma y este le correspondió con un sincero texto. "No me gustan las despedidas y llevo escribiendo y borrando este post 82627292 veces. Tampoco creo que sea una despedida porque sé que, de la manera que sea, nos vamos a tener el uno al otro para siempre", escribía agradeciéndole los 7 maravillosos años de amor. Hoy le ha tocado a ella devolverle el gesto y solo le ha deseado fortuna en la presentación de su libro: "Le deseo que le vaya todo muy bien".

Laura Escanes siempre es muy sincera con lo que siente y en sus redes sociales suele comentárselo a sus seguidores. En esta ocasión en Telecinco reconocía que las críticas siempre están presentes y que, por lo tanto, intenta tomárselo con naturalidad. "Intento siempre normalizar estas cosas y las hablo desde de la normalidad", exponía. Con su faceta de entrevistadora está, al contrario de lo que sucedía antes, cosechando más críticas positivas. En 'Y ahora Sonsoles' pensaba que había una persona a la que no se vería muy capaz de preguntar públicamente. Ese nombre es Álvaro de Luna, su actual pareja y cantante, con el que comparte el amor por lo musical. Quizás la solución se encontraría en que "tenemos que hacer como Rauw Alejandro y Rosalía", bromeaba muy sonriente.

La nueva casa de Laura Escanes para su nueva etapa