Pese a haber iniciado su relación hace tan solo unos meses, Laura Escanes y Álvaro de Luna disfrutan de una de las etapas más románticas de sus vidas. Así lo demuestran ellos mismos siempre que tienen oportunidad a través de sus redes sociales, dejando entrever que su historia de amor va viento en popa pese a que a veces giren en torno a ellos los rumores de crisis. Tanto es así, que ahora la influencer ha llevado a cabo una de sus confesiones más profundas sobre su novio, con quien visualiza un claro futuro.

Ha sido vía Instagram donde la creadora de contenido ha abierto su corazón a sus casi 2 millones de seguidores para responder a un "preguntas y respuestas" en el que ha hablado sobre algunos aspectos de su intimidad. Un momento en el que un usuario se ha cuestionado si la ex de Risto Mejide se ve con Álvaro para toda la vida y que la catalana ha respondido con total sinceridad: "Si estás con alguien pensando que se va a acabar y no va a ser para toda la vida… Para mí no tiene sentido", comenzaba explicando, para después dar detalles sobre su reflexión: "Estoy aprendiendo a vivir más el presente y no preocuparme tanto por lo que tiene que llegar".

Laura Escanes, dispuesta a tener un futuro con Álvaro de Luna

Con estas palabras, Laura ha despejado todas las dudas que pudiera llegar a haber sobre su romance con el intérprete de Portarse mal, zanjando la pregunta de su seguidor con un "sí" rotundo. Una afirmación que aclara que entre los planes de la empresaria no está el de romper su relación con el artista, al menos por ahora, ya que parece haber encontrado en él todo lo que necesita para complementar su felicidad.

En esta tierna declaración de intenciones, la influencer ha hecho pública una bonita captura de pantalla en la que aparece manteniendo una videollamada con su compañero de vida. Y es que, teniendo en cuenta que sus agendas están muy ajetreadas, en muchas ocasiones han tenido que mantener el contacto de una forma más distante a nivel físico. Un distanciamiento que hacía saltar las alarmas sobre una supuesta ruptura y al que la propia Escanes ponía fin al confesar que no tiene intención de hacer público el día a día de su romance con el objetivo de que ambos puedan disfrutar de la privacidad que anhelan.