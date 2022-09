Laura Escanes está viviendo una de las etapas más complicadas de su vida. Hace unos días confirmaba su ruptura de Risto Mejide tras siete años juntos y una hija en común. Aunque el presentador de televisión ha hablado por redes sociales e incluso ha reaparecido en el plató de su programa, ella había optado por mantenerse alejada de la vida pública para no dar titulares. Sin embargo, este miércoles ha sido el día elegido por ella para dejarse ver. Y es que se ha ido a comer a casa de Laura Matamoros, donde se ha dado cita con otras amigas ‘influencers’.

La ‘influencer’ se cita con unas amigas en casa de Laura Matamoros

Aunque ella ha preferido no mostrar nada acerca de esta comida en el salón de la casa de Kiko Matamoros, han sido sus amigas ‘influencers’ las que han confirmado su asistencia. Y es que Laura ha recibido el cariño y el apoyo de ellas en esta comida, preparada por Matamoros, justo cuando más lo necesita. Ahora que atraviesa un delicado momento, la que fuera mujer de Risto necesita más refugio que nunca, y la familia no están siendo los únicos que ayudan a que sea más llevadero.

Laura Escanes se ha limitado a retuitear las imágenes que sus amigas ‘influencers’ han puesto en Instagram. Eso sí, ha escrito junto a la publicación: «Bien rodeada». Un texto que ha acompañado a un emoticono en forma de corazón rojo con una venda. Eso hace entender que sigue intentando superar esta etapa que le ha tocado vivir.

Después ha acompañado a una amiga a tatuarse

Tras esta comida tan reconfortante, Laura se ha ido con una amiga a un salón de tatuajes para que esta se hiciera uno nuevo. No hay duda de que sus amigas le están ayudando a pasar este trago de la mejor manera, aunque sea difícil. Ahora ya se ha dejado ver con amigas, pero hace unos días acudía acompañada del marido de María Pombo, Pablo Castellano, a mirar un piso al que mudarse tras la decisión de romper su relación.

Fue el pasado fin de semana cuando comunicaba la decisión que habían tomado: «No me gustan las despedidas y llevo escribiendo y borrando este post 82627292 veces. Tampoco creo que sea una despedida porque sé que, de la manera que sea, nos vamos a tener el uno al otro para siempre. Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días. Si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor, tenía que ser contigo. Me imaginé la vida entera contigo y me has hecho creer en la eternidad. Hemos cumplido sueños, creado una familia preciosa y creando nuestro camino juntos. Ojalá la gente pudiera vivir y sentir una cuarta parte de lo que hemos sentido nosotros. Eso es amor ❤️ Os queremos. Pedimos respeto en estos momentos tan delicados, para nosotros y nuestra familia 🙏🏼 Gracias. Siempre», escribía totalmente rota.