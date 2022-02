Hace unos días, Laura Escanes confirmaba a través de sus redes sociales que debía pasar por quirófano por un problema de hemorroides que tenía desde el parto de su hija Roma. Este viernes, la influencer se sometía a la operación y horas después explicaba que todo había salido bien y que ya se encontraba en casa recuperándose.

A través de sus historias de Instagram, Laura Escanes ha confirmado que había preferido no ir contando detalles de su operación porque estaba centrada en mentalizarse de que debía pasar por quirófano. Una vez realizada la intervención quirúrgica, la joven confirmaba que había ido todo perfecto y daba detalles de la misma: «Operación sencilla, de momento con la anestesia y calmantes no noto nada, veremos luego en casa. Esperemos que la recuperación sea lo más rápida posible».

Horas después, la influencer compartía una imagen en la que la podíamos ver ya en casa, donde se encuentra recuperándose. A pesar de que en un principio confesó sentir cierta vergüenza al compartir con sus seguidores su problema de hemorroides, Laura Escanes ha vuelto a hacer hincapié en la importancia de no dejar pasar las cosas y visibilizar problemas reales de los que poca gente se atreve a hablar. «A todas las que me escribís diciendo que estáis en situaciones parecidas, id al especialista, a un proctólogo y no lo dejéis pasar aunque dé pereza», animaba.

Laura Escanes no ha tenido ningún tipo de pudor al contar este problema muy común en el postparto y evidenciaba así una de las secuelas que le había quedado después de dar a luz a su pequeña. «No es nada glamuroso, pero es muy típico en el postparto y se habla poco», comentaba y reconocía que para ella no era «plato de buen gusto» hacer público estos temas y más aún cuando hace unos meses tomó la decisión de poner límites a la hora de ver qué publicaba en sus redes sociales.

Laura Escanes y su naturalidad en las redes sociales

No es la primera vez que Laura Escanes visibiliza uno de los problemas por lo que está pasando confirmando así que no todo tiene que ser del color de rosas. Días antes de comunicar que tenía que pasar por quirófano, la joven sufría un accidente doméstico después de quemarse la cara mientras realizaba su rutina de noche después de mezclar, sin darse cuenta, Retinol con Vitamina C.

De la misma forma, la influencer siempre ha querido normalizar el hecho de ir a terapia y más aún después de que el pasado mes de agosto tomara la decisión de poner en pausa su actividad en redes sociales por diversos motivos personales. «No soy quién para dar consejos, pero creo que no tener miedo a equivocarse y aprender a perder. Las cosas no salen como planeamos y de esos ‘errores’ es cuando más aprendemos. Es algo que intento repetirme bastante para relativizar lo que pueda pasar», llegó a comentar en aquel momento.