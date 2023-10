Apenas ha pasado un año de su separación con Risto Mejide, y sin embargo, podría decirse que Laura Escanes atraviesa un momento plenamente feliz en su vida. La joven no solo ha sido galardonada con el Premio Ídolo a Creador Digital del Año, sino que también ha encontrado de nuevo el amor de la mano de Álvaro de Luna. Su historia de amor ha logrado traspasar las pantallas de sus casi dos millones de seguidores en Instagram, para quienes su romance con el intérprete de ‘Juramento eterno de sal’ es todo un ejemplo a seguir. Pero lejos de generarle felicidad esto, a la influencer le ha provocado cierta “ansiedad” de la que se ha hecho eco tanto en su último podcast como a través de sus stories.

Vídeo: @lauraescanes Instagram

Hace tan solo unas horas, la cuenta de Podimo compartía un pequeño clip del próximo programa de ‘Entre el cielo y las nubes’ con Mar Lucas como invitada. En el vídeo, Laura Escanes revela una situación que, por muy romántica y comentada que fuera, hizo que tuviera cierto malestar días después de que sucediera. Se trata del momento en el que, en plena celebración del Zevra Festival en la playa de Cullera, Álvaro de Luna invitaba a su novia a que subiera al escenario para entonar junto a él ‘Todo contigo’.

Los seguidores del cantante eran conocedores de que se trataba de una canción que el artista había compuesto expresamente para la creadora de contenido, motivo por el que esos segundos, un tanto tensos para Laura, cobraron un significado añadido para todos los asistentes. En apenas unos minutos, el vídeo en el que Escanes canta junto a su compañero de vida el tema y para acabar fundiéndose en un tierno beso llegaba a todos los rincones del país. Un romántico gesto por parte de la pareja con el que se convertían, sin quererlo, en el tándem perfecto para muchos de sus seguidores.

Esta idealización de su noviazgo no ha gustado en absoluto a la ex de Risto Mejide, que ha aclarado que, aunque fue “un momento súper bonito y súper viral”, también tuvo sus contras: “De repente al día siguiente fue como ‘guau, un momento’. De repente me creó una ansiedad… No te puedes ni imaginar. Eran todo comentarios bien pero justo lo habían dejado Rosalía y Rauw, y era como: ‘Buah, lo han dejado Rosalía y Rauw, solo me queda confiar en Laura y Álvaro’. ¡Como si estuviéramos a su nivel! Comentarios que, pretendiendo ser muy bonitos, al final te generan una presión de: ‘Tío, no soy una pareja perfecta’, no quiero que me idealicen de esta manera”, ha comentado en su canal.

Laura Escanes planta cara a los haters

En cuestión de instantes, el vídeo con sus declaraciones ha reunido varios comentarios en los que algunos haters critican duramente la posición de la joven. Muchos usuarios consideran que Laura se está quejando por algo que realmente es positivo, lo que ha hecho que la protagonista estalle nuevamente: “Leo los comentarios y me sorprende lo poco empática que es la gente y con la facilidad que invalidamos los sentimientos y en este caso, la ansiedad de los demás”, ha indicado, para después compartir en su Instagram algunos de los mensajes que ha recibido.