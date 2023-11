Laura Escanes, presentadora sorpresa de las Campanadas

Después de la tormenta siempre sale el sol, o eso mismo debe estar pensando Laura Escanes. Tras haber puesto punto final a su historia de amor con Álvaro de Luna, la influencer ha acogido un nuevo compromiso de cara a la Nochevieja. Y es que, tanto ella como el cantante Miki Núñez han sido los escogidos para presentar las Campanadas de TV3. Una tarea a la que la catalana nunca se había enfrentado y que, sin embargo, le llena de ilusión en un momento de su vida un tanto complicado.

Aunque se trata de una información que Laura Escanes ya sabía, no ha sido hasta hace unas horas cuando ha podido hacerla pública ante sus casi dos millones de seguidores en Instagram: “Cómo me gusta esta sensación de estar a punto de contar algo y estar nerviosa, nadie se la puede imaginar”, avanzaba, para después soltar la bomba: “Es muy fuerte, que presentamos las Campanadas en TV3”, exclamaba.

Como no podía ser de otra manera, en el post en el que se refleja la noticia no tardaron en plasmarse los comentarios de enhorabuena de algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional. Dulceida, Núria Marín o Laura Matamoros no han querido dejar pasar la oportunidad de brindar sus mejores deseos a la creadora de contenido en este nuevo proyecto, aunque no sea el primero al que la joven se enfrenta en la pequeña pantalla.

El nuevo proyecto de Laura Escanes, ¿en medio de una reconciliación con Álvaro de Luna?

Pese a que su principal fuente de ingresos son las redes sociales, Laura ya abrió fronteras al probar suerte en el ámbito televisivo de la mano de ‘El Desafío’. El programa de Antena 3 contó con la participación de la ex de Risto Mejide en su tercera y última temporada. Fue allí donde la catalana puso toda la carne en el asador para mostrar una faceta sobre sí misma totalmente desconocida para una gran parte de la audiencia que la conocía por su matrimonio con el presentador.

Tras ese paso al frente y su gran recorrido dentro del universo 2.0, Escanes puede presumir de haberse desvinculado mediáticamente de la figura de Risto Mejide. La joven es conocida por su trayectoria profesional en todos los rincones del país, razón por la que su relación con Álvaro de Luna no pasó desapercibida para la prensa. Durante casi un año, ambos formaron uno de los tándem más consolidados del panorama nacional, motivo por el que nadie podía haber llegado a imaginar que su ruptura llegaría de una manera tan inminente.

Aunque Laura ha seguido demostrando que apoya a su ex en todos y cada uno de sus logros laborales, lo cierto es que él ha protagonizado algún que otro desliz con el que ha dejado entrever que no mantiene una relación amistosa con la influencer. Sin embargo, en su última aparición en el aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas, la creadora de contenido no cerraba la puerta a una reconciliación entre ellos. ¿Volverán a encender la llama del amor?