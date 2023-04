Laura Escanes pide ayuda para borrar sus tatuajes de Risto Mejide

Laura Escanes tiene hasta tres tatuajes en su cuerpo en honor a Risto Mejide. Tres dibujos en diferentes partes de su piel que querría eliminar, tal y como ha hecho saber a través de las redes sociales, donde ha pedido ayuda para encontrar un sitio fiable donde llevarlo a cabo. "Ya que estamos gente de Madrid. ¿Recomendaciones de sitios para quitar tatuajes? ¿Y vuestra experiencia? Me da un poco de miedo que quede marca y quede peor", ha escrito, un mensaje que ha disparado las alarmas, pues la decisión está tomada. La influencer quiere borrar todo rastro, eso sí, tiene previsto empezar por uno de ellos y tiene claro cuál quiere que sea.

Tras siete años juntos Laura Escanes y Risto Mejide se hicieron varios tatuajes juntos, de hecho, algunos de ellos quedaban al descubierto y eran difíciles de ocultar. La joven ha querido empezar por la firma de Risto, la cual se tatuó en su trasero en el año 2016. Aunque era fino y no era muy llamativo, lo cierto es que son muchos los que reparan en él cuando Laura aparece en bikini. Ha sido ella misma la que ha respondido en una cuenta llamada 'Hazme una foto así' a una encuesta en la que aclara que lo próximo en quitarse es "la firma del culo", respuesta que deja claro por dónde empezará. "¿Cuál se quitará", decía esta encuesta que en cuestión de horas ha sido resuelta por la auténtica protagonista.

No es lo único que tiene en su piel. Además, lleva otros dos en diferentes puntos. En uno de sus brazos lleva escrita la palabra 'mía', el título de un artículo en el que el presentador le declaró su amor delante de todo el mundo. Tal el fue impacto que no lo dudó y se lo grabó en su piel, eso sí, pensando que era para siempre, pero ¿qué decía este escrito del publicista? Vio la luz en el año 2015 y decía: "Mía. Sólo mía. Miísima. Más mía no puedes ser. Y no porque yo te lo diga, sino porque así lo has decidido tú. Mía. Sólo mía. Miísima. Esa mía tan tuya de la que me he enamorado. Esa tuya tan nuestra que ahora siento sólo mía. Pero no es un mía de tenerte aquí atada conmigo. Es un mía que nada tiene que ver con la posesión. Porque contigo he aprendido que con la puerta abierta nadie se va. Porque contigo ya no soy lugar, sino destino. Porque mi máxima aspiración es convertirme en tu hogar, ese sitio al que siempre quieras volver". Otro de los dibujos de la piel que, a buen seguro, Laura querrá borrar o tapar de otro modo.

Por último Laura Escanes tiene unas coordenadas en su antebrazo. "Son un punto concreto del puerto de Ciutadella en Mallorca", dijo ella sin desvelar más detalles. Se lo hizo en el año 2018 y entonces escribió: "Un punto en el mapa. Un verano. Nuestro punto en el mapa. Nuestro verano. Para siempre bajo mi piel". Ahora estos números podrían ser borrados con láser, técnica de eliminación que consiste en un rayo de luz que fragmenta las partículas de tinta alojadas en la piel, micropulverizándolas y limpiando el organismo. Aunque no todos son igual de fáciles o difíciles de borrar, por lo que algunos de ellos necesitarán más sesiones y dejarán, sin querer, un cambio de pigmentación en la piel.