Fue el pasado mes de septiembre cuando Laura Escanes y Risto Mejide anunciaban su separación. Tras siete años de relación y una hija en común, Roma, la conocida pareja decía tomar caminos separados. Lo que en un principio parecía un divorcio amistoso, después vinieron algunas pullitas que se lanzaron a través de las redes sociales, dejándose incluso de seguir en sus respectivos perfiles. Además, la influencer ha comenzado una nueva relación con el artista Álvaro de Luna. Sin lugar a dudas, han sido unos meses muy agitados para Escanes. Ahora se refugia en su familia. Laura Escanes se ha marchado a Barcelona, la ciudad donde vivió gran parte de su romance con Risto Mejide, para pasar la Navidad en familia. Tal y como ella misma asegura, «es un año extraño».

La influencer ha reflexionado sobre estas primeras Navidades sin Risto Mejide. Este mismo viernes ha puesto rumbo a Barcelona en tren para reencontrarse con su familia. «No os voy a mentir. Son unas fechas raras porque inevitablemente va a ser distinto. Tengo sentimientos encontrados porque volver a Barcelona para reencontrarme con la familia es algo que siempre me apetece pero este año es extraño«, comienza diciendo Laura Escanes a través de sus redes sociales.

A Laura Escanes le gusta más la Navidad desde que llegara su hija Roma

A pesar de que esta época del año no es una de sus favoritas, desde que llegara su hija la vive con mucha más ilusión. Así lo cuenta la propia modelo: «La Navidad me gusta más desde que está Roma en mi vida porque lo veo todo con una ilusión distinta y eso me hace feliz. Además, este año ella es más consciente de todo y lo disfruta más«. La joven ha aprovechado esta publicación para mandar un cariñoso mensaje a todos sus seguidores, que han estado junto a ella en estos meses tan convulsos: «Os deseo a todos una feliz Navidad, unas felices fiestas y mucha salud para poder disfrutar de las cosas que vengan», decía.

Una vez que ha llegado a la Ciudad Condal, Laura Escanes se ha reencontrado con su madre. Ambas han aprovechado para hacer las últimas compras de Navidad antes de la Nochebuena. Un planazo entre madre e hija con el que la influencer inaugura esta época tan entrañable del año.