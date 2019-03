Una de las partes más bonitas del embarazo es ver cómo va cambiando el cuerpo según el bebé va creciendo. Hace apenas una semana que Laura Escanes y Risto Mejide anunciaron que están esperando su primer hijo en común, pero su futuro hijo ya se ha convertido en el centro de sus vidas. Si bien todavía queda mucho para que puedan verle la cara, la influencer ha reconocido que hay algo que la obsesiona desde que sabe que va a ser madre.

Laura Escanes, obsesionada con su barriguita

Según ha contado en su última storie, desde hace unas semanas está obsesionada con su tripita y no deja de observarla para ver cómo cambia. “Aún no se ve nada, pero me miro la barriga cada día a ver si empieza a crecer. Lo que sí que noto es que cuando como se me hincha mucho más que antes”, escribe junto al pequeño vídeo, en el que muestra que, como dice, su tripa tiene algo más de volumen.

Un año antes la propia Laura confesaba a sus followers que tenía ganas de convertirse en madre con el presentador de ‘Todo es mentira’, pero que todavía no había llegado el momento adecuado. “Risto y yo queremos tener hijos juntos, pero creemos que no es el momento”, desvelaba por aquel entonces. La situación ha cambiado en estos meses en los que, igual de enamorados que entonces, han cumplido algunos de sus sueños profesionales. Mientras que Escanes publicó su primer libro, ‘Piel de letra’, Mejide se ha convertido en uno de los rostros de la sobremesa televisiva.

A pesar de la juventud de Laura, solo tiene 22 años, ya ha confirmado con creces que es muy madura y que será toda una madraza. Así lo ha demostrado con el hijo de su marido, al que hace unos meses le escribió una tierna carta de amor en las redes sociales: “aún me acuerdo del miedo que tenía cuando te conocí por primera vez. No sabía que ibas a significar para mí, ni yo para ti. Y desde ese día es imposible imaginar mi vida sin ti. Sin vosotros. Sin nosotros”.

