Laura Escanes y Marta Riesco hablando sobre Álvaro de Luna y el vídeo viral de su último concierto en Cullera (Valencia). Parece imposible, pues pocos sabían de su contacto, sin embargo, según la reportera de televisión esto acaba de suceder. Después de la reflexión que la periodista hacía en sus redes sociales, en la que aseguraba tener envidia sana de un amor tan real, Laura entablaba conversación con ella. "Uno de los protagonistas de esta historia se ha puesto en contacto conmigo", comenzaba diciendo Marta Riesco en el universo 2.0. Y no, no era Álvaro de Luna.

Todo comenzaba después de que Marta Riesco comentara en su perfil de Instagram todos los gestos que el cantante había tenido con su novia, Laura Escanes. Cabe recordar que el artista sorprendió a la influencer sacándola al escenario para cantarle ante miles de personas 'Todo contigo', la canción que le había escrito por y para ella tras conocerse y comenzar su noviazgo. Gritó ante todos todo lo que sentía hacia ella, con tiritos incluidos a Risto Mejide. "El único referente que de verdad me motiva en el amor son Laura y Álvaro. Es que sigo emocionada 24 horas después. Es muy fuerte", decía Marta Riesco sin poder explicar cómo se sentía al ser testigo del vídeo del que todo el mundo hablaba. La joven se atrevía incluso a comparar la historia de amor de ambos con películas míticas como la de 'Titanic' o 'Pearl Harbor', detalle que desataba las risas de Laura Escanes y que le llevaba a dar un paso al frente.

Después de leer varios titulares, Laura Escanes charlaba con Marta sobre su reflexión, una conversación totalmente inesperada para la ex de Antonio David Flores. "Laura Escanes se ha descojonado respecto a reflexión. Después de ese momento chica yo ya me estaría riendo el resto de mi vida. Si necesitáis a alguien que os sujete las velas me decís", bromeaba la que fuera reportera de 'El programa de Ana Rosa'. Y es que han sido muchas las reacciones que han provocado estas imágenes en cualquier red social. Anita Matamoros, Nagore Robles, Dulceida o Tamara Gorro son solo algunos de los rostros conocidos que se han querido pronunciar acerca de este momentazo del que los propios protagonistas se sienten más que orgullosos.

La relación de Laura Escanes y Álvaro de Luna se hizo pública el pasado mes de septiembre, solo dos semanas después de que Risto Mejide y ella confirmaran su separación. Un capítulo que se cerró al publicarse las primeras imágenes de ambos besándose en plena calle y tras cuyo momento se dejaron llevar hasta la actualidad. No pueden estar más felices, de hecho, es habitual que se prodiguen su amor públicamente y que se recuerden todo lo que sienten por el otro.