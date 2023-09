Laura Escanes llora al recordar el "amor de su vida"

Laura Escanes vive uno de los momentos más dulces en lo profesional y en lo personal. Como 'influencer' no para de acumular seguidores en Instagram (tiene cerca de 2 millones) y cada vez más marcas la contratan para promocionar sus productos. No hay 'sarao' que se precie que no cuente con su presencia. En cuanto a su vida privada, sigue disfrutando de su noviazgo con Álvaro de Luna, ya sin esconderse y mostrando su amor incondicional a los cuatro vientos. La joven de 27 años está a punto de celebrar una fecha más que señalada para ella y no ha podido evitar emocionarse.

¡Dale al 'play' y mira el vídeo que ha compartido Laura Escanes en el que no puede evitar las lágrimas!

Vídeo: @lauraescanes

"En una semana hará 4 años que conocí al amor de mi vida y me pongo sensible", han sido las palabras elegidas por Laura Escanes para acompañar el emotivo vídeo que ha compartido. No ha podido evitar las lágrimas. El amor de su vida no es otro que Roma, la pequeña que tiene con Risto Mejide. La niña está a punto de cumplir cuatro añitos. Una fecha muy significativa para su madre que ha querido compartir con todos sus seguidores.

"Hoy mi hija me ha dicho 'Mami, no te voy a olvidar nunca'. Y claro, yo entre que estoy premestrual y que en una semana va a cumplir cuatro años y que mañana es día de intercambio, estoy echa un mar de lágrimas", confesaba en otra publicación posterior. La también modelo y el presentador anunciaron su separación hace casi un año tras siete de relación. Fruto de su relación, venía al mundo la pequeña Roma, que llenaba de alegría a la primeriza mamá y su expareja. Laura Escanes y Risto anunciaban la noticia de su ruptura a través de sus redes sociales, con unas bonitas cartas de despedida que se dedicaban el uno al otro.

La 'influencer' recuerda uno de los momentos más bonitos de su vida

Muy dada a compartir en redes sociales su estado anímico, Laura ha querido acompañar el emotivo vídeo con una fotografía inédita de cuando estaba embarazada. Recuerdos que, inevitablemente, le remueven por dentro. Su nueva pareja, el cantante Álvaro de Luna, se ha convertido en parte fundamental, no solo de la vida de la 'influencer', sino también de su hija, con la que ha generado un bonito vínculo. Así lo relataba ella misma hace unos meses: "No sabéis lo que llena el corazón que esa persona cuide y quiera tanto a la persona que más quiero en el mundo. Ver el vínculo que están creando ellos dos es algo precioso. Por mucho que pueda molestar o no".