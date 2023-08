Laura Escanes hace historia con su vuelta a las redes tras tomarse un descanso

Hace tan solo cuatro días, Laura Escanes hacía público que se tomaba un descanso de las redes sociales porque quería centrarse en ella. No es la primera vez que la influencer toma esta decisión pues ya lo hizo tiempo atrás, especialmente cuando llega el verano y quiere aprovechar al máximo el tiempo. Este respiro ha durado poco y ha vuelto a hacer uso de sus perfiles público. Y no lo ha hecho de cualquier manera.

Laura Escanes ha puesto fin a su descanso de redes sociales publicando un tuit en el que aparecía parte de la letra de un audio muy polémico que protagonizó hace tiempo. Hace unos seis años, se filtraba un audio lleno de reproches que le mandó a una de sus exparejas. En su momento, negó que fuera su voz, pero con el tiempo tiró de humor y lo utilizó para inaugurar su cuenta de TikTok. Ahora, sin venir a cuento, la influencer ha escrito la letra en un tuit y ha sido ovacionada por ello.

"Has vuelto a demostrarme ahora, ¿vale? Que te la pela todo, que te la pela todo. Estoy cabreada y sigues sin decirme nada, que te la pela absolutamente todo, ¿vale? Todo. Con lo cual, estás, respondiéndome con 3 frases de mierda, viendo cómo estoy, sabiendo que lo has hecho tu mal pedazo de imb**** que no lo he hecho yo, que lo has hecho tú. En vez de llamarme, en vez de pedirme perdón, las veces que haga falta o decirme algo me dices, me voy a vestir no sé qué… te vas a la mierdxxxxxxx y ahora si que no voy a hacer nada, NO VOY A HACER NADA, NO-VOY-A-HACER-NADAAAAAA", escribe junto a varios emojis de corazón.

El tuit ha corrido como la pólvora por esta red social y diversos usuarios han asegurado que el mensaje es "historia de España". Los internautas han aplaudido a Laura Escanes por rescatarlo y admitir, de una vez por todas, que ella era la autora de aquel audio. Por si fuera poco, la influencer también ha insistido en que "si no entiendes este tuit no podemos ser amigos".

Laura Escanes pasa por la etapa más dulce de su vida

Laura Escanes está feliz, es una mujer nueva y aprovecha cada segundo para comerse el mundo. En el terreno profesional, la influencer no para de trabajar y está inmersa en los preparativos del programa de aventuras que va a presentar en TV3. En el lado personal, está disfrutando del verano con su hija y afianzando su relación con Álvaro de Luna.