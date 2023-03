Atrás quedó el amor que se profesaban Risto Mejide y Laura Escanes durante varios años. Tras su ruptura sentimental, ambos tomaron caminos separados y ya han rehecho sus vidas con otras personas. Fue a la influencer a la primera que se le conoció un nuevo amor: Álvaro de Luna. Con él ha viajado a México o Maldivas y, aunque en un principio se mostraba reacia a mostrar públicamente su relación, ya no se esconde y presume de amor por las redes sociales. Y ahora ha sido Risto Mejide quien también se ha vuelto a enamorar al lado de una joven valenciana de 27 años, con quien hace unas semanas hizo una romántica escapada a París. Este nuevo romance se ha convertido en uno de los temas candentes de la crónica social e, inevitablemente, la influencer se ha enfrentado a las preguntas relacionadas con su expareja. Escanes ha reaparecido en los Premios Ídolo, que se han celebrado este jueves en la capital madrileña.

Vídeo: Europa Press

Laura Escanes era de las últimas en posar en el photocall. Tal y como se puede ver en el vídeo que hay sobre estas líneas, la influencer se ha mostrado muy sincera a la hora de hablar del nuevo romance de su expareja. A pesar de que no es muy dada a dar detalles de su vida sentimental en este tipo de eventos, ha querido hacer una excepción, lo que nos ha permitido saber qué piensa ella de la nueva ilusión de Risto Mejide. "Evidentemente si él es feliz, yo soy feliz. Igual que él se alegra de mi felicidad. Y al final si somos felices nosotros, Roma será feliz", ha dicho respecto al tema sin querer entrar en muchos más detalles.

Laura Escanes está centrada en su nueva vida, alejada de Risto Mejide

La influencer ha pedido no hablar más de Risto Mejide, ya que está centrada en su nueva relación con Álvaro de Luna, además de poner su nuevo hogar completamente a su gusto. La vida de Laura Escanes ha dado un giro de 180 grados en los últimos meses. Tras su ruptura con el publicista, se compró su primera casa que todavía sigue amueblando y decorando a su gusto y que, además, se ha convertido en su nidito de amor con Álvaro de Luna, donde pasa gran parte de su tiempo juntos.

Centrada en su faceta como creadora de contenido, también le va genial en su podcast, donde ha hablado largo y tendido de su vida más personal. Sin ir más lejos, hace unos días hablaba como nunca antes lo había hecho de su ruptura con Risto: "Creo que la diferencia de edad no es un problema si tenéis el mismo momento vital", sostuvo en su charla con Jorge Lorenzo, el último invitado a su podcast y con quien concursa en 'El Desafío'. "Yo antes lo creía y quería estar toda mi vida con él. Si he decidido casarme y tener una hija con alguien es porque, para mí, era para toda la vida. Pero cada vez creo menos. Digo: 'Si no ha podido ser y hemos tenido una hija... creo que se me hace bola", confesaba.

Risto Mejide también se sincera sobre su ruptura

Por su parte, el publicista se sinceraba con Jorge Drexler en 'Viajando con Chester'. Su invitado le ha recomendado que para "sanar el corazón" valore la posibilidad de hacer lo mismo. El cantante reveló cómo se enfrentó a un momento complicado, tras separarse con un hijo y enamorarse después de Leonor Watling. Este no dudó en ir a terapia. El relato del artista ha hecho que Risto empatizara con él, ya que ahora se encuentra en un punto similar. Su invitado le ha recomendado que para "sanar el corazón" valore la posibilidad de hacer lo mismo. De momento, es algo que no se ha planteado, aunque reconoce: "No me importa decir que estoy mal. Todavía no he pedido ayuda".