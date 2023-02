Laura Escanes no suele contestar a las críticas, pero ahora que han cuestionado su labor como madre no ha podido reprimir su enfado.

De Maldivas a Formigal. Laura Escanes lleva unos días de lo más intensos. Después de pasar unos días en el paraíso junto a su novio, Álvaro de Luna, la 'influencer' viajaba a la nieve con una marca de bebida alcohólica. Lo volvía a hacer con su chico. Y por supuesto, ellos han mostrado en sus redes sociales muchos de los momentos que han pasado con amigos en la nieve. Sin embargo, esto le ha traído consecuencias, ya que sus seguidores más críticos le han preguntado por su hija Roma, a la que lleva días sin ver.

Aunque prefiere no contestar, hay veces que la rabia le supera. Una seguida le ha preguntado: "¿Y tu hija? ¿Con quién la has dejado?", ha escrito. Laura Escanes no iba a contestar en un primer momento, pero ha estallado porque le ha parecido una pregunta fuera totalmente de lugar. "Ni debería dar explicaciones pero me hierve la sangre cada vez que leo comentario así porque jamás se le pregunta eso a un hombre", ha empezado diciendo totalmente disgustada. "Mi hija tiene un padre y tenemos la maravillosa suerte de poder pasar el mismo tiempo con ella tanto él como yo. Custodia compartida lo llaman", ha continuado diciendo.

La 'influencer' estalla contra la crítica sobre si pasa o no tiempo con su hija

Pero ha continuado dando explicaciones: "Por otro lado, es mi Instagram y cada vez publico menos de mi hija, precisamente por cosas como estas. Lo que veis en Instagram no son las 24 horas de mi vida, pero imagino que toda esta gente pendiente de mis pasos se habrá dado cuenta que las semanas que estoy con mi hija estoy más desaparecida por aquí". Hace tiempo que tomó la decisión de no exponer a su hija para evitar que se le cuestione como madre.

"Esta semana no me tocaba estar con mi hija y ¿qué hago? ¿Digo que no a todos los planes que tenga? No vaya a ser que la gente me vea por la calle sin mi hija. ¿Me quedo en casa llorando? Joder... Parece mentira que aún tengamos que aguantar estos comentarios", termina diciendo enfadada, esperanzada en que algún día acabarán las críticas sobre qué hace o qué deja de hacer.

Espera que algún día dejen de cuestionar su labor como madre

Con esto quiere dejar claro que cuando no está con su hija, ella seguirá publicando imágenes y vídeos de sus planes más divertidos, ya sea con amigos o con su nueva pareja. Las semanas que está con su hija, Laura Escanes está centrada en ella al 100%, pero cuando la pequeña está con su padre, esta tiene claro que no se va a quedar en casa. Porque antes de irse a la nieve a esquiar, Laura estuvo varios días en Maldivas junto a su chico. Desde allí compartió muchas instantáneas y vídeos, en los que los vimos disfrutar de baños con desfiles y rayas, momentos de tomar el sol o los ratitos de relax en la habitación del hotel. Pero está claro que eso molesta a algunos de sus seguidores, que no dudan en preguntarse cómo hace para hacer tantos planes y no estar, supuestamente, con su hija.