Laura Escanes enseña por primera vez las fotos de su espectacular cocina

Laura Escanes sigue compartiendo su día a día con todos los seguidores. Hace unas cuantas semanas la influencer anunciaba la compra de su nueva vivienda. Adquirida tras la ruptura con Risto Mejide, es su nuevo hogar y el de su hija Roma. Ya se conocían alguna de las estancias principales, como el salón, y la habitación al estilo Montessori de la pequeña de la casa. Otro de los puntos claves de una casa, la cocina, la ha descubierto hoy mismo. A la par que estaba preparando la comida, mostraba la parte de la vitrocerámica y los armarios a juego.

En las fotos que puedes ver en esta noticia se ven los característicos utensilios que utiliza cada vez que quiere preparar algún plato. Todo sigue una línea moderna, con colores neutros, toques pasteles y una línea minimalista. El rosa le da ese punto especial que seguro buscaba para diferenciarse de los demás. La batería de cocina, compuesta por dos ollas y tres sartenes de aluminio, que utiliza está disponible en la red y se puede adquirir a algo más de 130 euros. El set de utensilios, por su parte, combina la madera y la silicona y es más asequible, unos 30 euros el conjunto. En este espacio da rienda suelta a su creatividad preparando platos dentro de su nivel de cocina. La propia Laura Escanes es la primera que se ríe del resultado final de su cocinado. Está convencida, de hecho, de que se podría presentar al famoso talent de cocina de TVE, 'Masterchef' en cuanto quisieran. Quién sabe si en una futura edición 'Celebrity' del mismo cambiara sus utensilios rosas por los de Shine Iberia.

"Si decidí casarme y tener una hija es porque era para toda la vida"

Tras siete años de relación, Risto Mejide y Laura Escanes pusieron punto y final a su matrimonio. La pareja, que se llevaban más de 20 años de diferencia, se dio el sí quiero en 2017 en una boda muy mediática. Tras esta confirmaron su amor con el nacimiento de la pequeña Roma. El amor no llegó a buen puerto y, tras su separación, ambos están haciendo una vida nueva. En su podcast, hace dos días, confesaba que, con el tiempo como aliado, no siente que las cosas las hicieran mal. "Yo antes lo creía y quería estar toda mi vida con él", reflexionaba sobre cómo la vida cambia. Entiende que "si he decidido casarme y tener una hija con alguien es porque, para mí, era para toda la vida".

Este capítulo de 'Entre el cielo y las nubes' le sirvió a ella y a Jorge Lorenzo para reflexionar sobre el amor. Ahora es capaz de ver que, cuando comenzó eran muy felices, pero que llegaron a un punto en el que no. La diferencia de edad nunca es un problema, siempre y cuando "tenéis el mismo momento vital". El presentador, por su parte, también abrió su corazón en 'Viajando con Chester' junto a Jorge Drexler y desveló lo que le ha dolido toda la situación por la que han pasado. Era la primera vez que públicamente era tan explícito sobre su situación y el trabajo que queda por delante. Ambos mantienen un grato recuerdo y, por lo que se querían, se han enfrentado a una dolorosa ruptura. Es tiempo ahora de sanar. Mientras que Laura Escanes ahora está con el cantante Álvaro de Luna, él intenta encontrar a alguien especial y ha sido captado dando un paseo con una anónima acompañante.