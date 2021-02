Laura Escanes está viviendo uno de los días más importantes de su vida con su hija, Roma: el proceso de adaptación a la escuela

Desde que Laura Escanes se convirtiera en madre por primera vez de su hija Roma, fruto de su relación con Risto Mejide, su vida ha dado un giro de 180 grados. La influencer que antes tan solo compartía trucos de belleza y de estilismo para sus más de millón y medio de seguidores, ahora también revela cómo es su vida como mamá. Cuenta al detalle algunas de las cosas a las que se enfrenta en su día a día con su hija y ahora está viviendo un momento decisivo en su vida: los primeros días de colegio de la pequeña. Roma está acudiendo a los primeros días de escuela, los llamados días de adaptación. Laura Escanes cuenta al detalle cómo está viviendo este momento duro.

Laura Escanes revela cómo está siendo el proceso de adaptación de Roma

Este martes fue el primer día de escuela de Roma, que actualmente tiene año y medio, ha empezado a acudir a la guardería. Laura ha revelado que el primer día de adaptación «ha ido muy bien». «La verdad es que estoy muy contenta. No he llorado yo. Ella tampoco pero yo no he llorado. Ha sido muy poquito rato. Mañana ampliaremos un poquito más porque ha ido muy bien», ha explicado a través de sus redes sociales. Además, ha querido agradecer todo el cariño enviado por parte de sus seguidores: «Así que a ver qué tal esta semana pero agradezco los mensajes de ayer porque compartir esto me gusta, pues yo creo que compartimos experiencias con otras mamis y vamos hablando que a mí sabéis que me encanta», dice.

«También os hago participes de mi vida que al final os voy contando por aquí trocitos y a pesar de que sabéis que las redes sociales no son la vida real y aunque hay muchas cosas que no os he enseño también me gusta que seáis parte de momentos importantes y de pasos que vamos dando», cuenta.

La pequeña Roma cae rendida en su primer día de colegio

Tal y como ha desvelado la propia influencer, el primer día de colegio para Roma ha sido muy bueno pero la pequeña ha llegado muy cansada a casa. La pequeña no ha tardado mucho en dormirse tras su primer día de adaptación en la escuela: «Aún no ha empezado la escuela infantil y ya está muerta hoy. No me quiero imaginar cuando vaya más horas«, ha dicho.

Este miércoles, Laura Escanes y Roma se enfrentaban al segundo día de adaptación en la escuela infantil y en esta ocasión no ha sido tan fácil para la influencer. Hace escasas horas revelaba que «esta mañana sí que he llorado. Pero ha ido muy bien y estoy muy contenta«, ha dicho. Este es uno de los momentos más duros para una madre, que tiene que separarse de su pequeña tras tanto tiempo juntos.