Laura Escanes, en busca de novio: la curiosa petición de su hija Roma

Laura Escanes está soltera y contenta. Después de firmar el divorcio con Risto Mejide y romper con Álavaro de Luna hace apenas unos meses, la catalana está cien por cien centrada en su carrera profesional. Presentó un programa de televisión en TV3 --la cadena autonómica de Cataluña--, las campanadas de 2023... Sin duda alguna, está viviendo un momento profesional muy bueno. Sin embargo, ahora abre casting para volver a ocupar su corazón: busca novio.

La hija de Laura Escanes le pide que busque novio

Lo cierto es que se trata de una curiosa y divertida petición de su hija Roma. La influencer, que siempre comparte su día a día y sus reflexiones con sus seguidores, no ha dudado en contar la simpática conversación que tuvo con la pequeña, de cuatro años, ayer por la noche antes de irse a dormir: "Me dice: 'Mami, ahora que no tienes novio, ¿con quién te vas a casar? Porque claro, no tienes novio', y digo: 'Pues no sé, ya veremos', y me dice: 'Pues mami, tienes que buscar un novio mañana'. Así que nada, desde hoy abro casting para buscar novio y casarme a petición de mi hija".

La pequeña Roma siempre tuvo una relación muy cercana con el intérprete de 'Todo contigo', el primer novio después de su padre, Risto Mejide, que tuvo la catalana. Es por eso que la niña ya es consciente de que su madre lo dejó con el cantante hace unos meses y que ahora no se está viendo con nadie. Con el sentido del humor que le caracteriza, Escanes ha bromeado sobre su soltería, siendo consciente de que es un tema que siempre es objeto de titulares y conversaciones en el mundo del corazón. Ella misma les toma la delantera y prefiere ironizar sobre su estado civil tomándose estas cosas con humor. De hecho, cuando presentó las Campanadas en TV3 junto a Miki Núñez hizo una firme petición sobre sexo que no pasó desapercibida en las redes sociales: la catalana pidió "más sexo" para los próximos 12 meses.

El buen momento profesional de la catalana

Sea como sea, Laura Escanes vuelve a estar soltera, pero está feliz. Con sus proyectos profesionales, el cuidado de su hija y ahora también de su perrito Rocky, la modelo no tiene la cabeza para pensar en nada más. Y menos después de desvelar el motivo de su ruptura con su última pareja, el cantante Álvaro de Luna: "Siento que con la edad que tengo... 27... estado civil: divorciada, una hija... siendo conocida y la poca privacidad que hay a veces... siento (aunque para mí no es así) que esas mochilas que forman parte de lo que soy y de mi vida... pesarán siempre mucho a cualquier persona que se acerque a mí", escribió en sus redes sociales.