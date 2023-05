Laura Escanes, contra Ana Obregón: “No me gusta lo que ha hecho”

La decisión de Ana Obregón sigue causando un gran revuelo. La actriz adoptó a Ana Sandra en Miami, bebé que tiene una vinculación genética con su hijo Aless Lequio, según ella ella misma reveló. Mientras ella no puede estar más feliz con su llegada, hay quien critica que Ana se haya convertido en madre a los 68 años. La última en pronunciarse y mojarse sobre un asunto más que polémico ha sido Laura Escanes, quien ha sorprendido a todos con su sincera opinión. "No me gusta lo que ha hecho", dice la influencer en su último programa 'Entre el cielo y las nubes', espacio de Podimo en el que cada semana tiene un nuevo invitado.

En una charla mantenida con su amiga, Sindy Takanashi, feminista por bandera e invitada de este martes 2 de mayo, Laura Escanes se confiesa abiertamentesobre la opinión que le merece la situación actual de Ana. Durante más de 40 minutos ella y Sindy han conversado sobre infinidad de temas, siendo casi al final cuando ha tocado el turno de los preguntas de los oyentes. "¿Qué pensáis de lo de Ana Obregón", decía una seguidora, cuestión que las dos han respondido, eso sí, pasándose en un principio la pelota al tejado de la otra. "¿Qué piensas tú?", preguntaba Sindy. "Yo no estoy de acuerdo con lo que ha hecho. No me gusta ni lo que ha hecho ni hacer una portada en la revista con la niña", ha criticado Laura Escanes, dejando claro que ni aprueba que haya sido madre ahora, ni tampoco el proceso a través del que lo ha hecho.

A diferencia de otras muchas influencers que prefieren no entrar en este tipo de jardines, Laura ha dado un paso al frente. La joven de 27 años se caracteriza por ser sincera, no tener pelos en la lengua y dejar ver su postura ante cualquier tema que preocupe a la sociedad. Su respuesta refleja que en esta ocasión no iba a ser menos, al igual que ha demostrado Sindy, una de las mejores amigas de Laura Escanes y con quien, por cierto, Risto Mejide se enfrentó públicamente hace solo unas semanas.

"Pienso que nos han educado para sentir empatía y no hacer daño a los demás. Tú has tenido que ir a terapia y te ha dicho que priorizas a los demás por encima de ti y eso se llama malestar de género. Con esta base nos pueden meter cualquier discurso...Siempre nos van a decir que cómo nos van a meter con Ana con lo que le ha pasado", comentaba Sindy. En ese instante, Laura Escanes reparaba en un detalle que Ana Obregón dio durante una de sus entrevistas y es que dijo que solo permitiría que le juzgara alguien que hubiera pasado por su misma situación: la pérdida de un hijo. "A mí hay una cosa que me llamaba la atención. Decía que solo iba a debatir con alguien que perdiera a un hijo...", finaliza Laura en su discurso.