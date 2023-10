Era un secreto a voces y, finalmente, Laura Escanes lo ha confirmado. A una de las parejas más mediáticas de los últimos años se les acabó del amor. La expareja de Risto Mejide y Álvaro de Luna han puesto fin a su relación sin, en principio, posibilidad de desandar los pasos. Tras pasar por una fuerte crisis el pasado verano, ambos tomaban la decisión de darse una segunda oportunidad que no ha llegado a buen puerto. Han decidido romper su noviazgo de mutuo acuerdo. Ante el aluvión de informaciones que se han ido sucediendo desde que saltara la noticia, Laura ha optado por confirmar el hecho en una breve carta que ha publicado en sus redes sociales. En ella, evita mencionar de forma explícita a su exnovio.

Laura Escanes se pregunta sobre si debería haber aireado su relación con Álvaro de Luna

"En un capítulo del 'podcast' que veréis pronto, la invitada me decía que es muy fácil hablar y contar cosas cuando las cosas van bien y cuando estás en el mejor momento... Pero, ¿y cuándo no? En esos momentos cuesta infinito", comienza escribiendo Laura Escanes en una historia que ha difundido a través de su Instagram, donde acumula cerca de 2 millones de seguidores. En apenas unos años, la 'influencer' se ha convertido en uno de los rostros de nuestro país más reconocidos del mundo digital, desde donde comparte los pormenores de su vida. Es por eso que no ha extrañado a nadie que haya empleado las plataformas digitales para confirmar su inesperada ruptura con Álvaro de Luna.

El mensaje no se detiene ahí, ni mucho menos. "Por eso ella (la invitada) tomó la decisión de no publicar según qué cosas. ¿Aprenderé? No sé. Mantener la cabeza fría en los momentos de felicidad máxima pensando en lo que pueda pasar no es que se me de muy bien. Y luego pasan estas cosas. Y entonces qué", relata, como dejando entrever que en ningún caso se venía venir este fin del romance. Incluso, parece que se cuestiona su proceder a la hora de haberle dado tanta publicidad a su relación durante estos años juntos. "Es verdad que cuando van bien las cosas tampoco piensas que van a ir mal... Poco más puedo añadir ahora mismo. Solo gracias por el respecto", continúa relatando la exmujer de Risto Mejide.

La pareja se conoció en septiembre de 2022 y un año después oficializaron su relación ante los medios

Se desconocen los motivos que habrían llevado a la joven pareja a romper. Según han comentado desde el programa 'TardeAR', ha sido Laura Escanes la que tomó la decisión de poner fin al noviazgo. La carta que ha publicado la mamá de Roma, su única hija fruto de su matrimonio con el presentador de 'Viajando con Chester', termina asegurando que, a pesar de todo, se queda con lo bueno vivido. "Ha sido una parte de mi vida preciosa y nadie podrá manchar eso. El amor y todo lo bueno es lo que guardo yo", sin hacer alusión directa a su separación de Álvaro de Luna ni a su persona.

Hacía apenas un mes, que la 'influencer' gritaba a los cuatro vientos lo enamoradísima que estaba de su chico. De hecho, fue a finales de septiembre cuando abrió el álbum de fotos privado de su verano juntos para felicitarle por su 29 cumpleaños. "Por volver a crecer. Feliz cumpleaños, loquito. Te quiero", le dedicaba. Aunque la pareja se conoció en septiembre de 2022, no fue hasta noviembre de ese año que aparecieron sus primera imágenes confirmando su idilio. Una relación que oficializaban ante los medios de comunicación el pasado 15 de septiembre de 2023, cuando posaban por primera vez juntos. , aunque desde hacía meses se dedicaban bonitos mensajes y publicaciones a través de sus respectivos Instagram.