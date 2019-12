Laura Escanes ha aprovechado que tiene un momento de relax para hacer una ronda de preguntas a sus más de 1,5 millones de seguidores. Muchos se han interesado por cómo lleva su faceta como madre primeriza de la pequeña Roma. Pero se ha tenido que enfrentar a una pregunta delicada, aunque no ha dudado en contestarla, a pesar de que es consciente de las críticas que recibirá.

Un seguidor ha querido saber si le da el pecho a su hija Roma, que nació el pasado mes de octubre. La ‘influencer’ se ha mostrado muy valiente y ha querido decir la verdad: «Espero que no se me juzgue por esto. Aunque ya me he sentido juzgada más de una vez cuando lo he dicho», empezaba explicando.