Laura Escanes carga contra ‘Sálvame’ por emitir imágenes suyas

Laura Escanes ha estallado contra 'Sálvame'. El programa de Telecinco empezó su emisión este martes con los cebos que lo caracterizan. Durante la tarde estuvieron anunciando varias veces que iban a desvelar el nombre de la famosa que había tenido un descuido mostrando su ropa interior cuando esta estaba grabando un anuncio publicitario para una marca. Se trataba de la exmujer de Risto Mejide.

Tras enseñar las imágenes, que muchos tildan de mal gusto, Laura Escanes se ha pronunciado al respecto. De hecho, ha estallado contra el programa: "Señores directores de SÁLVAME, presentadores y colaboradores. Tengo algo que decir con mucha tristeza e impotencia. Empezando por lo asqueroso que me parece que haya un fotógrafo esperando a que me caiga o me agache para hacer una foto de mi culo y de mis bragas", empieza diciendo enfadada.

La joven 'influencer' estalla contra 'Sálvame'

Pero la cosa no se queda ahí y habla de lo repugnante que es lo que han hecho: "Y siguiendo por lo repugnante que es que, posteriormente haya unos hombres decidiendo cuál es el contenido que se va a emitir esta tarde y que crean que es una idea publicar estas fotos. ¿Con qué intención?", se pregunta Laura Escanes indignada.

Y para terminar, le lanza la pulla más grande: "Poco más a comentar. Dais asco. Y luego vais de feministas. 2023 y que sigan pasando estas cosas es algo alucinante", termina diciendo junto a dos de las fotos que 'Sálvame' ha publicado durante la tarde de este martes y de las que por supuesto, no se avergüenza. De lo que sí se avergüenza es de la decisión del programa de dejarla mal.

El mensaje de la 'influencer' ha causado sensación en las redes sociales. Muchos internautas no han dudado en apoyar a Laura, aplaudiendo sus palabras: "Ha dicho TODO VERDADES. Laura Escanes desde que ha dejado a Risto solo hace sumar puntos, muy bien nena". "En serio es noticia que han pillado a @LauraEscanes agachada enseñando el culo? No sería mejor decir que el fotógrafo es el pervertido, el que viola su intimidad???", "Ellos son feministas con las mujeres que a ellos les cae bien. Y es una REALIDAD", han comentado algunos.

Ha dicho TODO VERDADES. Laura Escanes desde que ha dejado a Risto solo hace que sumar puntos, muy bien nena 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/d4QDZLi5qm — Ojito 👁 ( @ElojoquetodoTV) April 18, 2023

En las imágenes que ha emitido el programa vemos a Laura Escanes con un look vaquero, compuesto por falda tableada, chaqueta y un top blanco. Con gafas de sol y patines de cuatro ruedas, la joven baila con cuidado para no caerse. En un momento dado, entre toma y toma, la que fuera pareja de Risto Mejide tiene algún traspiés que hace que se le vea la ropa interior. Es en ese momento cuando se toman unas fotos que ahora ha publicado el programa de Telecinco. Nada más ver el vídeo, Adela González lanza un mensaje de apoyo a la joven: "Si yo tuviese el culo así, no me daría vergüenza enseñarlo", dice rotunda.