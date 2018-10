Laura Escanes arriesga con su último cambio de look: ¡se ha rapado!

Laura Escanes no deja de sorprendernos. Desde que conocemos a la ‘influencer’ la hemos visto lucir diferentes cambios de imagen, que por supuesto no hemos podido pasar por alto, porque no todo el mundo se atrevería a hacerse algo así. Después de cortar su media melena, la mujer de Risto Mejide lució un corte pixie que nos dejó boquiabiertos.

[Más información: Paula Echevarría, desbancada: Laura Escanes la supera como ‘influencer’ de moda]

Además, la joven ha apostado siempre por cambiar el color de su pelo y arriesgar. Después de lucirlo en rubio platino, Laura prefirió mantener su castaño natural. Y ahora… ahora ha vuelto a convertirse en noticia después de mostrar un corte boycut que por supuesto no ha pasado desapercibido. Todo el mundo habla del radical cambio de imagen de Laura Escanes.

La mujer de Risto Mejide no tiene miedo a innovar y acude a la peluquería con bastante asiduidad. Y no solo para hacerse tratamientos para cuidarlo, también para hacerse cortes de pelo que se convierten en lo más comentado del día. Dos días después de acudir a los premios Planeta junto a Risto Mejide, Laura decidía raparse el pelo…

Hace apenas unos días acudía a los premios Planeta con Risto Mejide

“Tengo algo que contaros”, escribía en su Instagram Stories con un vídeo en el que solo se le veía parte de la cara. Poco después, compartía en su perfil una foto de su nuevo corte de pelo junto a un “hola”. Muchos de sus seguidores han mostrado su sorpresa y le han hecho saber que es lo mejor que ha hecho: “¡Estás súper guapa!”, “Espectacular!! 👏👏👏”.

Otros creen que este corte de pelo ha sido motivado por algún problema con el tratamiento de la keratina: “Sinceramente la que es guapa es guapa y tú lo eres, pero creo que esto ha sido un accidente. La keratina te quemó el pelo o algo pasó”, escribía una de sus seguidores en la instantánea.

Este es su nuevo corte de pelo de Laura Escanes

Este es el aspecto que tiene la ‘influencer’ con el nuevo corte de pelo

Así lucía su pelo antes de raparlo

Antes de llevar el pelo rapado, Laura se decantó por un corte pixie en castaño, que con el paso de los meses había crecido mucho. Esta ha sido el principal motivo que le ha llevado a apostar por un cambio de imagen. Aunque podría haber repasado este corte, Laura Escanes ha preferido apostar por otro…

¿Con qué corte de pelo está más favorecida Laura Escanes?

Corte pixie en rubio platino

Más largo por los lados Un rubio muy natural



Se ha despedido de la media melena (¿para siempre?)

En sus comienzos como modelo, Laura Escanes llevaba el pelo largo Mucho más largo y castaño