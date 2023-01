Laura Escanes y Álvaro de Luna ya llevan tiempo sin esconderse. Eso sí, miden al detalle las publicaciones que comparten en sus respectivas redes sociales. Hasta ahora. Y es que no han dudado en cuadrar sus agendas profesionales para irse a hacer un viajazo a un destino de lo más paradisíaco: Maldivas. Ahora que han encontrado el momento para hacerlo, no han dudado en hacer las maletas y disfrutar de una escapada de lo más romántica.

La pareja está viviendo una de las etapas más increíbles de sus vidas. Tras confirmar su relación, están dispuestos a exprimir al máximo la vida, pero juntos. Hace unas horas aterrizaban en este enclave de lo más paradisíaco. Pero no había tiempo para descansar. Laura y Álvaro se han cambiado de ropa y han tomado un barco para trasladarse a alta mar, donde han podido hacer snorkel y nadar con delfines.

La ‘influencer’ disfruta de unos días en Maldivas con su novio

Una nueva foto juntos para el recuerdo

« Como una niña pequeña viviendo un sueño 💙 No tengo palabras para explicar este momento, lo prometo», ha escrito emocionada junto a un vídeo en el que podemos ver lo mucho que ha disfrutado nadar con delfines. Laura Escanes no se podía creer que pudiera vivir esta experiencia y que no le diera miedo. Eso sí, en todo momento ha estado acompañada de su chico y de otros acompañantes.

Pero no es el único plan que ha hecho la pareja durante estas 24 horas en Maldivas. Y es que Laura Escanes y Álvaro de Luna han organizado sus días para tener momentos de relax y desconexión. De hecho, han encontrado ratitos para tomar el sol y para bañarse en las aguas cristalinas de este paradisíaco lugar. En una de las publicaciones que ha compartido Laura, vemos al cantante dando un paseo hasta la orilla del mar, desde donde mira a la ‘influencer’ y la anima a que se una a él.

Álvaro anima a Laura a que se una a un baño en el mar