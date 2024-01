Laura Escanes dispara contra Álvaro de Luna tras la canción sobre su ruptura

Laura Escanes (27 años) no se quiere quedar callada. Mucho menos después de escuchar la canción que le dedica Álvaro de Luna tras su ruptura y es que está cargada de misiles hacia la influencer. Ambos rompieron en el mes de octubre, siendo tres meses después cuando le ha escrito 'Suerte', título con el que le cierra la puerta para siempre. A ella y a la intensa relación que en su día enamoró a los seguidores de ambos. Una historia que cautivó a todos gracias a la letra de 'Todo contigo' y cuyo tema ahora forma parte del pasado. Prueba de ello, todos los zascas que incluye en lo que se podría convertir en un hit: "Yo quise todo contigo. Y tu quisiste dolerlo", "Tu quisiste matar lo que creí que sería eterno", "Descuidaste lo nuestro y solo cuidaste lo que se veía", "Pa’ ti no tengo tiempo" o "Yo te quise pa’ siempre. Pero tú no lo veías". Duras palabras que por supuesto han provocado una reacción en Laura Escanes, eso sí, ha querido hacerlo de forma elegante.

Laura Escanes está dolida y no entiende este movimiento de su ex. No se esperaba que diera detalles de cómo acabó su relación y, aunque no ha querido mencionarle, todo el mundo ha entendido que iba por Álvaro de Luna. Este storie veía la luz justo después de que el cantante lanzara su última canción, pero ¿qué ha dicho Laura nada más escucharla? "Dice más cómo te vas que como llegas", ha escrito junto a otro tema que se titula "qué triste". De este modo, ha evidenciado que está decepcionada con la actitud del artista, de quien hasta hace muy poco se declaraba enamorada.

(Noticia en elaboración)