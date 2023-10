Laura Escanes y Álvaro de Luna ponen fin a su relación

Se les acabó el amor. Laura Escanes y Álvaro de Luna han puesto fin a su relación. La pareja habría pasado por una fuerte crisis durante el pasado verano, pero tomaron la decisión de darse una segunda oportunidad. Finalmente, tanto la influencer como el cantante ha decidido de mutuo acuerdo romper su noviazgo.

Todas las alarmas saltaban este domingo, 29 de octubre, cuando corría como la pólvora por las redes sociales que Álvaro de Luna había dejado de seguir en Instagram a Laura Escanes. Un movimiento muy sospechoso dado que ambos han gritado su amor a los cuatro vientos a través del universo 2.0. Era el tiktoker Abel Planelles quien hacía público que la pareja había pasado por una fuerte crisis en verano y que no habían podido superarla a pesar de haberse dado una segunda oportunidad. El periodista también confirmaba que fue la joven quien dejó la relación hace dos semanas. Minutos después, 'Hola' añadía que, efectivamente, la pareja había tomado la decisión de mutuo acuerdo de romper su relación.

Si bien es cierto en las últimas semanas no hemos podido ver juntos a Laura Escanes y Álvaro de Luna. La influencer se ha centrado estos días en la escalada y promocionar su programa en TV3. Por su parte, el cantante ha evitado salir ante las cámaras en los últimos eventos públicos a los que ha acudido. La relación estaba tan consolidada que se hicieron un tatuaje en común. Horas antes de conocer su ruptura, la joven disfrutaba del cumpleaños de Marta Díaz completamente ajena a todo. Por su parte, él se encuentra en Roma siguiendo su apretada agenda de conciertos.

Así se declaró Álvaro de Luna a Laura Escanes en público

Lo cierto es que desde que se diera a conocer que estaban juntos, tanto Laura Escanes como Álvaro de Luna han presumido de su relación en todo momento. Tanto es así que han hecho cómplices a sus seguidores de sus románticos viajes y bonitos mensajes. El momento más mágico entre ambos llegó cuando el cantante subió a la influencer al escenario y le dedicó una canción. El intérprete de 'Todo contigo’ se disponía a cantarla, no sin antes dedicar unas bonitas declaraciones a su pareja: “Esta canción se la escribí a ella. No hay nada más bonito”, revelaba. Finalmente, se dieron un apasionado beso y el momento se hizo viral a los pocos minutos.

Después, Álvaro de Luna publicaba el vídeo del precioso momento junto a su novia en su cuenta de Instagram: "De las cosas más bonitas que me han pasado estos días es haberte escrito una canción en un momento de mi vida en el que sentía no estar preparado ni para soportarme y que la cantase toda esta gente a pleno pulmón. Ojalá dure para siempre, aunque si no es así quiero agradecerte la bondad de mi alma. No sé si en algún momento escribiré una canción con más corazón que esta. Lo que sí sé es que me has enseñado a quererme, a querer bien y a querer ser mejor persona”.