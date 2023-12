El tenso cruce de indirectas entre Laura Escanes y su ex, Álvaro de Luna

Laura Escanes está inmersa en una nueva etapa de su vida. Tas su ruptura con Álvaro de Luna, la 'influencer' trata de superar este bache centrándose en sus compromisos laborales y su faceta como madre. Su hija Roma se ha convertido en su mejor refugio, como ella misma ha reconocido. Se acaba de comprar un perrito, al que ha llamado Rock, que está haciendo las delicias de madre e hija en estos duros momentos. El fin de su idilio con el cantante sevillano le está provocando, incluso, insomnio. Un problema al que la también modelo se ha referido en su Instagram, donde comparte su día a día con sus cerca de dos millones de seguidores. Es desde esta plataforma donde ha compartido una canción que sus fans han tachado de indirecta contra Álvaro. Este no se ha quedado callado y ya le ha devuelto el 'dardo'.

Los gestos de Laura Escanes y Álvaro de Luna que han despertado todo tipo de comentarios

La reciente ruptura de Laura Escanes y Álvaro de Luna sigue dando de qué hablar. Nadie esperaba el final de esta historia, lo que está generando un aluvión de especulaciones por parte de sus incondicionales. Ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente sobre los motivos que les llevaron a tomar esta drástica decisión. Sin embargo, cada vez resuenan con más fuerza las voces que señalan que no fue una ruptura tan amistosa como parecía en un primer momento. Poco a poco, Laura ha ido desvelando detalles que apuntan en este dirección, al tiempo que su expareja ha optado por el más absoluto silencio. Por lo menos, antes las cámaras.

La decisión del cantante de dejar de seguir a su exnovia en las redes sociales fue el primer indicio al que aludieron sus seguidores para asegurar que la ruptura no se había producido en tan buenos términos. Un movimiento al que le siguieron otros en forma de mensajes enigmáticos por ambas partes. Las contantes publicaciones de un lado y otro ya se interpretan como auténticos 'dardos', aunque ni la ex de Risto Mejide y ni el artista se deciden a hacer alusiones directas. Ni con nombre y apellido, valga recalcar. El último cruce que han protagonizado los jóvenes es, como mínimo, muy significativo.

El significativo comentario de Álvaro de Luna que ha desatado la polémica

El último gesto mutuo que se han dedicado Laura Escanes y Álvaro de Luna tiene su origen en un 'pantallazo' de la letra de una canción de Chavela Vargas que ha compartido la 'influencer' en su Instagram. El título del famoso tema deja poco a la imaginación: 'Que te vaya bonito', un himno de la artista latinoamericana en el que le canta al fin de una dolorosa relación. De todos los fragmentos que podía haber seleccionado Laura, este es por el que se ha decantado: "Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas. Que te digan que yo ya no existo", dejando caer que no quiere saber nada de su expareja. Ha acompañado su publicación con una breve frase: "Escuchar a Chavela Vargas es todo".

A las pocas horas, el sevillano echaba mano de su cuenta oficial de Twitter (ahora X) para compartir un enigmático mensaje. Una palabra, en realidad, que se ha interpretado como una respuesta más que directa a su exnovia. "Ojalá", ha escrito. Coincidencia o no, ha llamado mucho la atención que Álvaro se decantara por publicar la misma palabra que minutos antes había posteado Laura en forma de canción.

No es la primera vez que Laura Escanes acude a la letra de un tema musical para expresar cómo se siente tras su ruptura con Álvaro. Ya lo hizo con 'Easy on me' de la británica Adele que habla de cómo las relaciones se transforman y cambian, aunque no para bien. "No puedes negar lo mucho que lo he intentado. Cambié lo que era para poneros a los dos primero. Pero ahora me rindo", compartió la 'influencer'.