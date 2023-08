Laura Escanes quiere parar. Pese a ser una de las influencers más destacadas dentro de nuestras fronteras, la ex de Risto Mejide ha optado por darse un respiro de las redes sociales para centrarse plenamente en sí misma y en quienes la rodean. Así lo ha confesado ella misma a través de su cuenta de Instagram con un comunicado especialmente dirigido a sus casi 2 millones de seguidores.

Con una imagen de una puesta de sol, la catalana ha tomado la palabra: "Hello 💖 He decidido aprovechar estas semanas que estoy con la enana y que no tengo compromisos laborales para desconectar de las redes sociales", comenzaba explicando, para después entrar en detalles sobre su decisión: "Hace unos años me dije a mí misma que lo iba a hacer mínimo una vez al año y ahora ha llegado el momento. Todo está bien, no hay que preocuparse de nada ✌🏼✨ pero me apetece centrarme en mí sin más. Os quiero", escribía en sus stories.

Laura Escanes ha compartido la misma instantánea también en sus publicaciones. Un movimiento gracias al que sus fans han podido desearle lo mejor en este retiro temporal y que descanse para retomar sus quehaceres laborales con más fuerza que nunca.

Laura Escanes, junto a su hija ¿y Álvaro de Luna?

Aunque sí que ha dejado constancia de que tiene previsto pasar los próximos días con la pequeña Roma, la creadora de contenido no ha dejado claro si a sus planes se sumará también Álvaro de Luna. En los últimos meses, ambos han conseguido formar uno de los tándem más consolidados del panorama nacional y cada vez son más las apariciones públicas que llevan a cabo de manera conjunta. La última de ellas tuvo lugar durante un concierto del cantante en el festival ‘Zevra’, en el cual invitó a su novia a compartir escenario con él mientras la dedicaba la canción ‘Todo contigo’.

La bonita estampa protagonizada por el intérprete y la influencer podría decirse que dio la vuelta al mundo y que fue compartida por personas de todos los rincones del planeta. Son muchos quienes consideran idílica la relación de Álvaro y Laura, habiendo dado esta portazo definitivo al romance de siete años de duración que mantuvo con Risto Mejide, fruto del cual nació su hija en común.