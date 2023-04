Laura Escanes está viviendo una de las etapas más increíbles de su vida. Está más que hecha a su vida en Madrid, donde vive en su propia casa, recién decorada, junto a su hija, Roma. Además, está muy enamorada de Álvaro de Luna, con el que precisamente celebraba hace unos días su primer cumpleaños juntos. Está siendo una época muy buena y no puede evitar reconocerlo.

Ella misma lo ha confesado a través de una ronda de preguntas y respuestas. Uno de sus seguidores le ha preguntado cómo es su vida en la capital española y ella ha contestado sincera: "Amo Madrid. Y todo lo que me ha dado. Tengo aquí mi vida, mi trabajo, mi piso, mi círculo y mi gente. He ido construyendo mi mundo aquí y no me imagino en otro sitio ahora mismo. Echo mucho de menos Barcelona pero eso es una excusa bonita para siempre volver. Allí sigo teniendo mi familia, muchos amigos y gente que quiero", ha declarado rotunda y feliz.

Le encanta su nueva vida en Madrid

La joven no ha podido evitar hablar de la polémica más sonada de estos últimos meses. Y es que hace unos días compartía con todos sus seguidores que había tomado la decisión de borrar de su cuerpo algunos tatuajes. En este momento se inició un debate social sobre qué tatuajes había decidido quitarse. Hay que recordar que Laura Escanes se hizo varios en honor a su ya exmarido, Risto Mejide. Ahora ha aclarado todo acerca de esta polémica.

"Ha habido mucho cachondeo y salseo con este tema últimamente. Solo quiero aclarar que nunca me arrepiento de los tatuaje porque son algo que en un momento sentí y algo importante para mí. Llevo tatuadas muchas cosas que a día de hoy no me tatuaría, pero porque no lo siento de la misma manera. Pero eso no significa que no fuera importante para mí en ese momento y por eso no me arrepiento. Peeeeeero como consejo: ni nombres ni firmas. Todo lo demás me parece estupendo ya sea de novios, amigos, familia o viajes...", ha declarado rotunda y tono jocoso.

Ha aclarado una de las polémicas más sonadas

Pero no es lo único de lo que ha hablado Laura Escanes en esta ronda de preguntas y respuestas más personal. Tanto es así que en algún momento ha tenido que defenderse de una seguidora que cree que ella es egocéntrica. Lejos de evitar contestar las preguntas menos bonitas, la 'influencer' ha dado el paso de decir lo que piensa desde el respeto.