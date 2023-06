Laura Escanes ha estado fuera de casa durante varias semanas para cumplir con las grabaciones del programa que va a presentar, 'La travessa', en TV3. Eso le ha impedido reunirse con sus seres queridos, como su hija Roma, con la que se reencontró hace unas horas. Han sido semanas largas, pero aunque han estado conectadas a través del móvil, la 'influencer' necesitaba reencontrarse ya con su hija.

Al que también ha echado mucho de menos es a Álvaro de Luna. Muchos han pensado que estaban en crisis. De hecho, ha hecho una ronda de preguntas y respuestas, y una de ellas se interesaba por cómo estaban las cosas con el cantante. Y ella ha explotado, ya que muchas veces no comparte fotos junto a él porque simplemente no le apetece y quiere disfrutar del momento íntimo. Ella ha sido clara.

"Lo que pasa con Álvaro es que los dos estamos en un momento profesional buenísimo y eso a veces implica coincidir menos. Pasa que cuando nos hemos visto, no nos hemos hecho fotos o no las hemos compartido en redes. Pasa que cada uno decide qué publicar y qué no... aunque parezca mentira... y a veces los titulares que hemos leído hace que tengamos menos ganas de publicar algo", ha empezado diciendo dejando claro que siguen juntos.

Han preferido no dar bola a los rumores y disfrutar de sus reencuentros en privado

Quiere dejar claro que el hecho de que no comparta nada junto a él no significa que no hayan dejado: "Entiendo que en el momento que se hace pública una relación haya interés en saber cosas, pero de verdad... a veces disfrutar las cosas sin más y sin publicarlas es muy necesario. A veces me cuesta más publicar por estas cosas, no quiero sentir esta presión", dice de manera clara.

De hecho, durante estas semanas de mucho trabajo, la pareja ha podido verse. Ella misma ha compartido una foto de un día en el que prefirieron no compartir fotos de su reencuentro: "¿Contentos? Del día que supuestamente no nos habíamos visto en Madrid", confiesa Laura Escanes con una foto de uno de los días que se vieron en pleno rodaje de su último proyecto profesional.

Se vieron un día en Madrid y se hicieron esta foto

Pero ha sido duro. Duele mucho echar de menos a tus seres queridos cuando estás fuera de casa: "Lo que más he echado de menos es a Roma, a Álvaro, a mis amigas, mi rutina y mi casa. Cocinar cosas con la Thermomix (ya estoy pensando en hacer la coca de Sant Joan), ver series y quedarme dormida en el sofá, dormir sin despertador... Pero... También echo de menos ahora una ruta por la montaña y descubrir sitios maravillosos", reconoce. Lo cierto es que han sido unas semanas increíbles y de mucho aprendizaje. Y eso no lo va a olvidar nunca.

"Esta foto es de la noche de despedida con todo el equipo y ya sabéis que las despedidas y yo... No somos muy buenos amigos. Ha sido tan bonito e intenso este programa... Me guardo en el corazón un pedacito de cada una de las personas que conocí. Estoy con resaca emocional de haber vivido todo lo que hemos vivido y haber aprendido tantísimo. Siempre he dicho que o lo doy todo o no lo hago. Y eso también ha ocurrido en este programa. GRACIAS".

Han sido semanas increíbles de trabajo que nunca olvidará