Laura Escanes ha vivido este año una auténtica revolución en su vida. Una ruptura, una nueva relación, un nuevo hogar…son muchas las novedades que ha experimentado y, aunque confiesa que está feliz, no niega que han sido demasiadas emociones para tan solo 12 meses. La influencer se reserva ciertas partes de su vida, no en cambio otras, tal y como acaba de reconocer en su último pódcast. Y es que en su encuentro con Lola Índigo durante ‘Entre el cielo y las nubes’, la ex de Risto Mejide cuenta que le atraen las chicas, aunque descarta la posibilidad de tener una relación con una.

«A mí las tías me gustan, en plan me atraen», dice Escanes. Eso sí, todo parece quedarse en algo superficial, pues no se plantea iniciar una historia de amor con una chica, una revelación que acaba de ver la luz en su programa de radio. «No podría tener una relación sentimental de pareja, de amor, con una tía…», explica. Aunque Laura Escanes no ha entrado en detalles y no ha querido arrojar más luz sobre ello, quien sí lo ha hecho ha sido Lola Índigo, que ha admitido ser bisexual. «Cuando he roto con un tío me ha constado mantener la amistad, cuando he roto con una tía no me ha pasado eso», asegura la artista.

Laura Escanes, por su parte, ha vivido una auténtica montaña rusa este 2022. De hecho, ella no dudaba en reconocer hace tan solo unos días que esta revolución le hacía sentir rara: «No os voy a mentir. Son unas fechas raras porque inevitablemente va a ser distinto. Tengo sentimientos encontrados porque volver a Barcelona para reencontrarme con la familia es algo que siempre me apetece pero este año es extraño». Estas palabras escritas desde Barcelona dejaban ver que las primeras Navidades sin Risto dejan por un lado un vacío para ella, aunque sabe que toca adaptarse y aprender a vivir su nueva vida. En ella está acompañada por Álvaro de Luna, con el que ha iniciado un romance y con quien se está dejando llevar. «Me lo estoy pasando bien», decía la joven hace unos días.

Cabe señalar que a Laura no solo le va bien en lo que respecta a su vida sentimental, sino también lo profesional. Con muchos proyectos publicitarios, su pódcast y otros tantos por delante, Escanes no puede estar más feliz. ¿El que más ilusión le hace? La nueva casa, cuyas obras están a punto de acabar, y que pronto le entregarán. Allí empezará su nueva vida, aunque se desconoce si su novio se mudará con ella o, por el contrario, preferirá esperar para dar ese paso al frente.