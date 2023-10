Laura Bozzo ('GH VIP 8') se cuela en el último éxito de Bad Bunny

Vídeo: (Redes sociales) @bblackksheepp

El nuevo disco de Bad Bunny, 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana', está en boca de todos. El puertorriqueño está dando que hablar gracias a todas sus canciones y las indirectas que podemos encontrar en ellas y sus provocativas letras. El artista no ha dudado en mencionar a su expareja, Gabriela Berlingeri, desatando así la polémica pues ahora él está en el punto de mira por su posible relación con Kendall Jenner. Sin embargo, si hay un tema que ha despertado la curiosidad de todos es 'Nadie sabe', en el que habla de Laura Bozzo, la concursante de 'GH VIP 8'. "Hoy me levanté 'aborrecío' como Laura Bozzo. Con gana de dispararle a alguien encima de una pista. Hace tiempo no veo a mi terapista. Quizá por eso es que tengo la mente bizca", se le escucha cantar.