Ana Obregón lleva semanas siendo personaje de actualidad después de que tomara la decisión de convertirse en madre de una niña a través de una gestación subrogada en Estados Unidos. La actriz sigue en Miami a la espera de conseguir todos los papeles para viajar a España con la pequeña. Mientras llega ese momento, se acaba de publicar el libro que la actriz ha escrito junto a su hijo, Álex Lequio, y en honor a él, 'El chico de las musarañas', donde se hacen unas confesiones de lo más sorprendentes. La primera de ellas ha sido la del intento de suicidio de ella.

Se planteó el suicidio, lo que ha sorprendido a todos

Para ella es un acto de cobardía

"Salí al balcón. Un séptimo piso, la decisión era firme. Me empiné sobre la barandilla que no era muy elevada. Saltar hacia el abismo era mi única opción para seguir viviendo", revela la actriz y presentadora. Por primera vez cuenta que se le pasó por la cabeza quitarse la vida tras la muerte de su hijo. Ha rememorado el profundo pesar que le provocó el fallecimiento de Aless. No tenía ganas de vivir. Cuando se le pasó por la cabeza quitarse la vida, la voz de Alessandro Lequio la hizo reaccionar. "Ana, por Dios, abre la puerta. Tienes algo importante que hacer. ¿Recuerdas lo que nos pidió Aless, su última voluntad?".

Aún así, deja claro que siempre lo vio como un acto cobarde. Es aquí donde ofrece una declaración también muy llamativa: "Tu padre nunca supo que, en ese momento, tu última voluntad me salvó la vida. Se enterará leyendo estas páginas. Juro que en ese instante mi acto lo veía como una salvación, pero quiero dejar claro que el suicidio no es jamás una opción, ni en la peor de las tragedias que puedas vivir. Es una cobardía".

Su hijo dejó clara cuál era su última voluntad

Esta pregunta de Alessandro Lequio nos lleva a hablar de la tercera confesión más sorprendente del libro, donde explica cómo explicó el joven cuál era su última voluntad: "Nos dijo: 'mamá, papá... si me pasa algo, acordaos de la muestra que dejé en el laboratorio de Nueva York". Luego, la madre da más detalles de las palabras del joven: "Quiero tener hijos, aunque ya no esté. Es mi deseo. Prometedme que lo vais a hacer, por favor".

Es en este momento cuando recuerda las palabras de su hijo, que le llevaron a cumplir su sueño: "Durante tres años he guardado en secreto tu testamento, ese pacto que hicimos en el hospital que solamente sabíamos tu padre, tus tías y yo. He luchado sola en silencio para conseguir lo imposible y esa ilusión me ha perdonado la vida cada día de mis tres años de duelo por ti. Te prometí que te salvaría y no pude cumplirlo. Te juré en el hospital que cumpliría tu última voluntad, y ese milagro se ha hecho realidad", declara orgullosa de haber cumplir la última voluntad de su hijo.

La enfermedad de su hijo cambió radicalmente sus vidas. La actriz no ha podido dejar pasar la oportunidad de contar cómo se enteró de la enfermedad de su hijo justo cuando estaba camino de la fiesta del fin de rodaje de Paquita Salas. Ana recibió una llamada de su hijo en la que le decía: "Mamá, me muero de dolor, me voy a urgencias". Finalmente lo que parecía ser un abceso (cavidad con acumulación de pus) terminó siendo un tumor maligno de 10 centímetros".

No sabía cómo contárselo a su hijo

La reacción de Ana Obregón es otro de los momentos que tenemos que destacar del libro. Para ella fue la noticia más dura de su vida y no sabía cómo iba a contárselo a su hijo, con el que finalmente viajó hasta Estados Unidos para que se sometiera a un tratamiento para luchar contra la enfermedad: "Lloré lágrimas púrpuras que salían a borbotones porque ese doctor me acababa de arrancar el corazón de cuajo y me estaba desangrando. ¿Cómo se lo iba a decir a mi hijo? ¿Qué iba a hacer?".