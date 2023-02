Las redes se vuelcan con Berta Vázquez tras las críticas por su cambio físico

Este sábado, 11 de febrero, tuvo lugar en Sevilla la 37ª edición de los Premios Goya. La gran fiesta del cine española consiguió reunir en la capital hispalense a las grandes estrellas del celuloide patrio. Entre los asistentes se encontraba Berta Vázquez, quien se encargaba de hacer entrega del galardón a 'Mejor película europea'. Su noche más especial quedó ensombrecida por una serie de comentarios deplorables que hacían alusión a su cambio físico. Afortunadamente, fueron muchos los que salieron en defensa de la actriz y se volcaron por completo por ella.

Berta Vázquez ha tenido que vivir en primera persona el hate que esconde las redes sociales. Lejos de destacar el impresionante look con el que pisaba la alfombra azul de los Goya, muchos usuarios hicieron referencia al cambio físico de la actriz. Comentarios hirientes y fuera de lugar que muchos han acusado de "gordofobia". Ante esto, los seguidores de la que fuera protagonista de 'Vis a vis' salían a la palestra para mandarle cariñosos mensajes.

"Los cuerpos cambian y ayer Berta Vázquez estaba Preciosa en los Goya! Se me dio un aire a Naomi Campbell. Repetir conmigo… NO OPINAR DEL CUERPO DE LOS DEMÁS. Fin", "Lo que le molesta a la gente de Berta Vázquez es que aunque se ponga una bolsa en la cabeza, sigue siendo una diosa", "Estaba guapísima y muy elegante, pero tengo la sensación de que estaba incómoda. No sé por lo que estarás pasando pero desde aquí tienes todo mi apoyo cariño", "Era y sigue siendo un pibón. El que no lo vea que se arregle la vista", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

La actriz Berta Vázquez esta noche entregará uno de los premios #Goya2023 pic.twitter.com/fz6XdYKSBl — Premios Goya (@PremiosGoya) February 11, 2023

Recientemente, Berta Vázquez concedió una entrevista a 'Elle' y aseguró que había que darle más importancia a la salud mental. "Hay que hablar de la oscuridad, de la depresión, sacar esos secretos afuera y quitarles la vergüenza y los estigmas. No he tenido grandes complejos pero sí ratos en los que me he obsesionado con mis pies, con mis orejas, con cosas así...", llegaba a decir la actriz.

Un despampanante look

Berta Vázquez acudió a los Premios Goya con un sencillo, pero despampanante look. Se trata de un vestido con escote de palabra de honor en color café de la firma JcPajares. Un estilismo que combinó con unos guantes de tul en el mismo tono y varios complementos dorados, así como un maquillaje muy natural y su larga melena al aire.