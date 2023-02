Las redes se ceban con Shakira

La letra que corea Shakira en su último vídeo de Instagram ha dejado boquiabiertos a todos. En ella dice que podría matar a su ex y que su nueva novia es la próxima, entre otras pildoritas, las cuales han generado gran controversia en redes sociales. Son muchos los que inevitablemente piensan en la reacción de Piqué, aunque este tema no es el que ahora se ha convertido en viral. Y es que hay quien ahora ha reparado no en lo que dice Shakira, sino en los gestos y el look con el que lo hace. Vestida con un mono negro y unos tacones altísimos, la colombiana friega la alfombra de su cocina. Pero, ¿qué han dicho en Twitter sobre este momento tan impactante? Cientos de mensajes han provocado que la artista se convierta en uno de los nombres más utilizados, llegando incluso a cebarse con ella.

"No ha cogido un mocho en su vida", "A ver Shakira no dudo que Piqué tenga sus cosas imperdonables, pero es que estás pasando una fregona sobre una alfombra", "Después de pasar el mocho por la alfombra supongo que tocará limpiar la vitro con el nanas" o "Dime que no has fregado en tu vida, sin decirme que no has fregado en tu vida" son solo algunos de los comentarios en los que la cantante es la protagonista. Numerosas reacciones a un mismo vídeo que ya ha alcanzado millones de visualizaciones y diferentes opiniones en el universo 2.0, donde Shakira ha vuelto a no pasar desapercibida.

Otros incluso nombran a su ex, Piqué, para cargar contra la también empresaria. "Yo ya no sé si lo de Piqué fue infidelidad o supervivencia" o "Qué opinará Piqué de esto?" son solo un ejemplo del continuo goteo de mensajes que circulan por la Red. Mientras ella ha preferido no entrar en polémicas, no ha podido evitar que su nombre vuelva a hacer ruido. Al igual que por los zascas que podría estar mandando de nuevo al padre de sus hijos, pues hay seguidores de la cantante que creen que debe frenar su rencor. "Menudo despecho", "Supéralo, querida" o "El rencor no es bueno" demuestran que gran parte de sus followers querrían que Shakira dejara de tener presente a Piqué en sus letras y pasara página de forma definitiva. Shakira es actualmente una de las personas que más interacción está consiguiendo en la red social. Aunque es cierto que en la mayoría de sus apariciones ha sido aplaudida, en esta ocasión las mofas no han dejado de sucederse.

82 millones de seguidores permanecen pendientes de los movimientos de Shakira en sus redes sociales, donde suele autopromocionar sus canciones y donde, además, no esconde la incendiaria letra y los zascas que manda a su ex en sus tres últimas canciones. En ellas también ha hablado de los motivos que le han llevado a esta catarsis emocional, un punto que, sin ninguna duda, le ha ayudado a gestionar su ruptura y tratar de pensar únicamente en ella y en sus pequeños.