Las redes arden: Ana Obregón es Trending Topic en Twitter y se disparan las teorías

Las redes sociales han ardido. Ana Obregón se ha convertido en lo más comentado en Twitter después de que SEMANA anunciara en exclusiva que se había convertido en madre a los 68 años. La actriz ha viajado a Miami, donde ha optado por gestación subrogada para ser madre por segunda vez, pero ¿qué dicen los usuarios de la Red? Son muchos los comentarios que se leen al googlear su nombre, eso sí, las opiniones son dispares. Son muchos los que se detienen en su edad, tildando su decisión de "egoísta", una opinión que es compartida con rostros conocidos como Joaquín Prat.

"Lo de Ana Obregón me parece uno de los actos más egoístas del mundo. ¿En serio? ¿Una hija con 68 años? Por favor", "Me espeluzna. Siento que ya no la entiendo", "Dejando aparte la situación personal de Ana Obregón, querer ser madre de un recién nacido a los 68 años me parece bastante egoísta e irresponsable" o "Es una desfachatez de dimensiones cósmicas y una pregunta que me surge de todo ese asunto del capricho de la tipa con 68 tacos. ¿Vas a dejar huérfano a un bebé a los 15 años, 20 años?" son solo algunos de los mensajes que reparan en la edad de Ana. Las críticas contra ella son muchas, pues no todo el mundo entiende este paso al frente. Consideran que "por su edad podría ser su abuela" y que no es justo para el bebé.

También hay quien defiende este hecho, dando igual la edad que tenga en la actualidad. "No puede ser madre con 68, pero los políticos nos pueden gobernar hasta con 100…", escribe otro recordando la longevidad que ha acompañado a muchos familiares de Ana. "La madre Ana Obregón murió con 91 años, el padre con 96...oye, quién sabe si por genética familiar hay posibilidades Obregón cumpla 90 tacos con salud y la chiquilla llegue a los 18 años encantada de la vida de estar adoptada", responde otro.

Ana Obregón está convencida de que la llegada de este bebé le dará fuerzas para seguir adelante. Una pequeña que llegó al mundo el pasado 20 de marzo en Miami, a quien han llamado Ana, según ha podido saber SEMANA y cuyo momento para ella supone un antes y después en su vida. La intérprete sigue en Estados Unidos, donde después de mucho tiempo está viviendo su momento más dulce. Y es que tras la pérdida de Álex no tenía ilusión ni proyectos que le ayudaran a pasar página, siendo el nacimiento del bebé la mejor etapa para ella desde entonces.