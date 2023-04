Las pullas de Shakira a Piqué en su despedida de Barcelona: “Me marcho para buscar la felicidad”

Este domingo, 2 de abril, Shakira ha dicho adiós de manera definitiva a Barcelona. La cantante y sus dos hijos, Milan y Sasha, han abandonado la capital condal, lo han hecho sin mirar atrás y después de que el padre de Piqué, Joan Piqué, mandase una carta de deshaucio a la cantante. Horas después de coger un avión que les ha llevado a un desconocido destino, la artista ha roto su silencio y ha compartido una emotiva carta de despedida en las redes sociales a la ciudad que ha sido su hogar durante muchos años. También ha aprovechado para lanzarle varias pullas al exjugador del FC Barcelona.

Con una imagen de unas bonitas vistas de Barcelona, Shakira ha querido despedirse de la ciudad que ha sido testigo de algunos de los mejores y peores momentos de su vida. Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad", comienza a escribir y lanza así un mensaje velado a su expareja, Gerard Piqué.

La artista busca el bienestar de sus dos pequeños. Los tres comenzarán un nuevo capítulo de su vida y lo harán centrados en encontrar nuevas y enriquecedoras amistades. "Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor", prosigue la cantante. La interprete de "Te felicito" también ha aprovechado la oportunidad de darle las gracias a todos los que han estado a su lado en todos estos años y quienes le han ayudado a salir adelante en uno de los peores momentos de su vida. "Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas", finalizaba.

La marcha de Shakira de Barcelona se retrasó por los problemas de salud de sus padres

Shakira tenía previsto partir rumbo a Estados Unidos las pasadas navidades, justo después de Reyes, antes de que los niños se incorporaran a las clases. No obstante, sus planes se vieron truncados por el revés de salud de su padre, William Mebarak. Sufrió una caída en su casa por la que tuvo que ser operado de urgencia puesto que tras el fuerte golpe se le detectaron unos coágulos en el cerebro. Desde entonces, la artista se ha centrado en la recuperación de su padre. Recientemente, su madre, Nidia del Carmen Ripoll, la que tuvo un contratiempo de salud. Su progenitora tuvo que ser atendida por profesionales en el hospital después de haber sido ingresada de urgencia tras sufrir una trombosis en la pierna. Esta estaba comenzando a desplazarse hacia el pulmón, un órgano muy complicado en este tipo de enfermedades, pero, afortunadamente, lo detectaron a tiempo.