Las preocupantes imágenes de Bárbara Rey

Vídeo: EUROPA PRESS.

Bárbara Rey lleva días en el foco mediático tras la demoledora entrevista de su hijo, Ángel Cristo Jr. La vedette ha optado por mantenerse callada y no hablar de lo que ha supuesto las duras declaraciones de su hijo. Hace unas horas se dejaba ver a la salida de un centro comercial. Unas imágenes que han preocupado mucho. Y es que se ha dejado ver de lo más cabizbaja y con muchas dificultades para dirigirse hasta el coche, que lo tenía aparcado a pocos metros de la salida del centro comercial. ¡Dale al play para ver su angustioso paseo!

La madre de Sofía Cristo no atraviesa el mejor de los momentos. Aunque ha optado por no pronunciarse al respecto, su hija sí lo está haciendo por ella. La colaboradora de 'Espejo Público' dejaba entrever hace unas horas que la vedette no atraviesa en absoluto un buen momento a nivel personal: "Aunque ella tenga un espíritu joven y esté muy bien, tiene 73 años. Ella está destrozada física y mentalmente".

Ahora, la actriz vive un estado de estrés constante al que se suma la persecución diaria de la prensa para saber su reacción ante los durísimos ataques públicos de su hijo. Es en estos momentos cuando se deja ver de lo más afectada. Aunque no quiere decir nada al respecto, sí que vemos a una Bárbara Rey totalmente devastada. Además, se oculta tras sus gafas de sol para que la prensa evite ver sus ojos.

Aunque Bárbara en este plan ha estado sola, la persona que está a su lado es sin duda, su hija. Sofía Cristo no quiere dejarla mucho tiempo sola e incluso le busca planes para hacer, aunque tiene que atender a sus compromisos profesionales. "Aquí, la fortaleza la voy a sacar yo. Voy a estar para apoyarla, a su lado. Ella tiene mi casa y siempre la ha tenido. No la pienso soltar de la mano", aseguraba su hija hace apenas unas horas.

La reacción de Bárbara Rey tras escuchar cómo su hijo destapaba algunos de los secretos mejor guardados de la familia no la dejó indiferente: "No sabes dónde te has metido, que Dios te proteja y te ayude", declaraba rotunda Bárbara, con mucho medio por las consecuencias que pudiera sufrir su hijo al dar una entrevista tan explícita. La murciana reveló que, cuando se enteró de que Ángel Cristo Jr. iba a abrir la caja de Pandora que tantos años llevaba cerrada, no tuvo reparo en hacerle una advertencia para que fuera consciente de la gravedad del asunto.