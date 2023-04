Las palabras de Elena Tablada con las que dispara... ¿a Javier Ungría?

"Sanar tras un narcisista. Eh, esto ya es mucho. ¿Cómo puede ser que comience a seguirme esta cuenta? Me lo ha mandado el universo directo para mí o es el algoritmo?", dijo Elena Tablada sobre Javier Ungría hace solo unas semanas. Un zasca que no sentó nada bien al padre de su hija y tras el que ha vuelto a la carga. Y es que acaba de dejar claro que peleará con uñas y dientes contra aquel que no proteja a sus hijos. Si bien no ha nombrado a nadie, son muchos los que han dado por hecho que el destinatario no es otro que el empresario, por lo que se intuye de nuevo que existe mal rollo.

"Me he sentido muy identificada hoy. Las mamás osos siempre querrán y protegerán a sus hijos, no importa los años que cumplan. Se meten con ellas y ellas lo dejan en manos del karma, se meten con sus hijos y ellas se convierten en el karma. PUM", dice Elena Tablada simulando que dispara a la cámara. Esta es una forma de vivir la maternidad y está basada en defender a sus retoños ante cualquier cosa que les ponga en peligro o que pueda perjudicarlos, instinto natural del que Elena Tablada se siente más que orgullosa.

Tablada cree que lo más sano para sus hijas fue que terminara su matrimonio. Se puso en manos de expertos y acudió a terapia para "aprender a quererse, cuidarse y valorarse" tras su divorcio. Fue el pasado verano cuando saltaron todas las alarmas acerca de un distanciamiento, siendo SEMANA quien puso el foco en ambos. Pasaron esa etapa separados, y aunque en un principio dijeron que podía no ser definitivo, ambos han decidido que sus caminos se han separado para siempre.

Hastiado de alguna que otra indirecta por parte de Elena Tablada, Javir Ungría estalló contra ella en sus redes sociales. "Muy intrigado con esta nueva vertiente de gente supuestamente 'zen', que curiosamente solo se preocupa por tocar los cojones a los demás. ¿Zen o no zen? Esa es la cuestión", escribió. No es la primera vez que Javier Ungría reacciona a las palabras de Elena Tablada. Justo poco después de que la diseñadora de joyas diera explicaciones acerca de su ruptura, él escribió "aquí preocupado". Cargado de ironía, dejó ver que no le importaba en absoluto lo que ella dijera de su separación, tampoco de los motivos de la misma. La noticia de la ruptura vio la luz el pasado verano tras seis años juntos y una hija en común.

Poco queda de la buena sintonía que existía al comienzo de su ruptura. Javier Ungría se negó a hacer declaraciones entonces sobre ella y se limitó a decir que se llevaban muy bien y que todo estaba fenomenal. Meses después de aquello todo ha dado un giro inesperado.