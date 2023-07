Esta mañana, dos maquilladoras se han presentado en la puerta de la casa de Isabel Preysler. Lo sorprendente es que no están allí para maquillar a Tamara Falcó, sino a unas invitadas a la boda. "No, no venimos a maquillar a Tamara. Venimos a maquillar a unas invitadas de la boda", han respondido las maquilladoras a las preguntas de los periodistas congregados.

Sobre si tendrán que maquillar a muchos más invitados, han afirmado que desconocen los detalles. "Todavía no sabemos si tenemos que maquillar a muchos invitados. Solo nos han contratado y nada más", han declarado. También han desmentido tener información sobre los estilismos que lucirán los invitados al enlace. "No sabemos nada más, ni de los vestidos que van a llevar los invitados, ni nada por el estilo", han concluido. ¡Dale al play y mira el video!

Video de Europa Press

A medida que se acerca la hora del enlace, la expectación crece. Los detalles se guardan con recelo y cualquier novedad, por pequeña que sea, despierta la curiosidad y las especulaciones.