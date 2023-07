El pasado jueves, en la autovía A-6, a la altura de Las Rozas (Madrid) se vivió un atraco digno de una película. Esa noche, en torno a las 21:35, dos joyeros de Valladolid fueron asaltados por tres hombres que se hacían pasar por miembros de la Guardia Civil. Los atracadores, que llevaban un hacha y una pistola, sustrajeron piezas valoradas en unos 2 millones de euros. Enseguida corrió la noticia de que las joyas podían ser de Tamara Falcó, pero la madre de esta, Isabel Preysler, ha negado que los diseños sustraídos pertenezcan a su familia: "Las joyas no son mías tampoco de Tamara". Ahora, la joyería ha aportado nuevos datos sobre lo sucedido. "En relación a las joyas sustraídas, nos vemos en la obligación de desmentir que fueran para Tamara Falcó", han aclarado en su cuenta de Instagram. Pero, ¿cuál era el destino final de las piezas? Te lo contamos.

Ahora conocemos a quién iban dirigidas en realidad las joyas. "Al parecer, lo que los ladrones han robado no son sus joyas, sino unas piezas que estos joyeros les habían mostrado a una parte de los invitados a la boda, pero invitados relacionados con la otra parte, con la de Íñigo Onieva", ha destacado Aurelio Manzano.

Por su parte, Íñigo Onieva ha aclarado lo sucedido y ha desmentido las informaciones que circulan sobre el supuesto robo de las joyas que llevaría su prometida, Tamara Falcó, el próximo 8 de julio para su boda. “Estamos perfectamente y todo está bien. Ningún tipo de estrés, más allá del típico que pueda tener cualquier matrimonio antes de casarse“. El madrileño ha aclarado a la prensa que las joyas no les pertenecen: “Eso no es nuestro, eso será de otra pareja. Gracias por el interés y todo perfecto”, ha señalado. "Desafortunadamente para ellos ha pasado eso, pero nosotros no somos. Gracias por el interés, pero todo está perfecto".

Vídeo: Europa Press

Lo cierto es que Tamara e Íñigo no ganan para sustos. Tras el chasco de la socialité con las que iban a ser las diseñadoras de su vestido, Sophie et Voilá, con las que se rompió el acuerdo en la recta final de sus preparativos, ahora se conoce que los collares y pulseras de estilo antiguo robadas dejará sin parte de su outfit a los invitados del enlace. Los joyeros de Del Páramo Vintage han aclarado que no forman parte de las que iba a lucir Tamara Falcó en su boda, pero sí estaban destinadas a ser lucidas por algunos de los asistentes a su fiesta nupcial. Tal y como adelanta el diario 'ABC', las joyas "eran para ofrecerlas en préstamo a algunas invitadas por parte del novio".

El día de su boda, Tamara Falcó lucirá la tiara de diamantes familiar que ya llevó su cuñada, Amparo Corsini, en su enlace con Manuel Falcó, además de unos pendientes de Tous, marca de la que es imagen. La pareja contraerá matrimonio este sábado en la finca El Rincón, en la localidad madrileña de Aldea del Fresno.