Las inesperadas palabras de Celia García Obregón a Alessandro Lequio

Celia García Obregón respondía a los medios congregados a la entrada de su casa sobre su hermana Ana Obregón. La presentadora continúa en Miami junto a su bebé, Ana Lequio, tras el debate sobre la gestión subrogada. Nadie del entorno de la presentadora quiere pronunciarse más de lo que ella hace, algo que sucede también con Alessandro Lequio. El colaborador y padre de su hijo ha optado en sus intervenciones públicas en 'El programa de Ana Rosa' en no entrar en detalles de nada más allá de lo que pueda ser opinión. Por ese nexo de unión familiar, no duda en agradecer esta posición públicamente: "Me parece muy bien todo lo que haga Alessandro, le quiero mucho".

Vídeo: Europa Press

El siguiente paso de la presentadora con su pequeña puede ser el bautizo. Hace unas semanas se conocía, de hecho, que le habría pedido a su ex pareja el mantón con el que bautizaron a su hijo Aless Lequio, en su momento. Resuelve el entuerto explicando ante el micrófono de 'Europa Press' en exclusiva que "ese faldón es de todos los nietos de mis padres" y que tiene un valor sentimental: "El que usó Aless es el que usaron todos". La niña es una absoluta "monada" y todavía no les hace una visita por una razón: "Prefiero que ella venga, ahora está muy tranquila allí y mira, más líos no".

Celia García Obregón: "Cada uno que juzgue lo que le dé la gana"

Son muchas las críticas que señalan a la presentadora desde que diera a conocer su maternidad, como adelantamos en exclusiva en SEMANA, y es algo a lo que su familia sabe que se enfrentan. Es algo que no pueden controlar y lo saben. "Prefiero disfrutar de este momento de felicidad que tiene ella. Cada uno que juzgue lo que le dé la gana, qué quieres que te diga", exponía. En España, mientras arregla todo en Estados Unidos, el libro que terminó ella y comenzó su hijo Aless Lequio, 'El chico de las musarañas', vivirá su primera presentación oficial este miércoles 19 de abril. Este ha sido un proyecto profesional muy largo del que todos han sido testigos: "Lleva escribiéndose mucho tiempo y así conocéis un poquito más a Aless y también a Ana". Con su hermana mantiene contacto a diario y no ve el día que pueda tenerlas de nuevo junto a toda la familia.