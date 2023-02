Las imágenes inéditas de Luis Miguel y Paloma Cuevas en Nueva York

Luis Miguel y Paloma Cuevas y su reciente escapada a Nueva York siguen causando fascinación entre los admiradores del cantante. El pasado 14de febrero, el 'Sol' de México y la ex de Enrique Ponce fueron vistos en la Gran Manzana disfrutando de una cena en el piano bar del Hotel Carlyle. Allí fueron 'pillados' por un fan mexicano, Hernán Junco, quien compartió en las redes sociales cómo había sido su encuentro con el artista y su novia. Fue así como pudimos saber que se les vio felices, acaramelados y "con los brazos entrelazados", tal y como relató el testigo de la velada a SEMANA. Ahora conocemos nuevos detalles sobre el viaje de la pareja a Estados Unidos. Uno en el que tuvieron tiempo de visitar algunos de los establecimientos más exclusivos de la ciudad, como la tienda de Ralph Lauren en Madison Avenue.

A su llegada a la boutique de Ralph Lauren en el Upper East, Lusi Miguel y Paloma Cuevas se mostraron "relajados y sonrientes" y "con look monocromático", tal y como destaca la periodista mexicana Luisa Serna Barrera en sus redes sociales. Esta ha compartido una imagen que comparte @roberto_garcia79 , admirador del cantante, en la que se refleja cómo el cantante y Paloma disfrutaron de "una tarde de compras en la tienda, donde hay desde artículos de casa , decoración, ropa de hombre y de mujer". Fue al día siguiente de ser tomada la instantánea cuando regresaron juntos a Madrid.

No cabe duda de que la relación entre ellos se consolida a medida que pasa el tiempo. En declaraciones de Hernán Junco, testigo de su noche de San Valentín en Nueva York, ambos "fueron super educados", con él, iban "bien vestidos, el con su característico look todo de negro con un abrigo largo y ella en un vestido verde oscuro". Según ha revelado a SEMANA, al intérprete se le veía feliz: "Platicamos un poco de Monterrey y me pidió de favor que no hubiera foto pues anda “low profile”, esas fueron sus palabras exactas. Me presentó a su novia, la saludé. La reconocí inmediatamente. A Luismi le confesé que he sido fan desde niño, que me sé todas sus canciones y que incluso le hicimos unos zapatos de mi marca personalizados con sus iniciales. Que se los hicimos llegar con su hermano La Picha. Nos despedimos de abrazo, le di las gracias por su tiempo y eso fue todo".

La empresaria y Luis Miguel están felices y pasean su amor por el mundo entero, ya sea en España o fuera de sus fronteras. Prueba de ello es cuando SEMANA destapó en exclusiva su viaje exprés a Bilbao, a donde llegaron en jet privado y donde comieron en un restaurante bien conocido por los amantes del buen yantar, Asador Extebarri, de una estrella Michelín. En el local degustaron platos cocinados según la especialidad de la casa, cocinados con distintos tipos de leña y brasas.

Desde hace meses se les ha visto juntos en diferentes situaciones. Hasta sus amigos se muestran entusiasmados con el buen momento que están viviendo. "Se merecen los dos ser muy felices", recalcaba hace unos días Rosa Clará, diseñadora y amiga íntima de Paloma. La empresaria fue una de las personas que compartió con la pareja su reciente escapada a Bilbao, en la que estuvieron presentes otros amigos. "La verdad es que hace años que le conozco. No tenía tanta amistad como con Paloma pero sí le conozco hace años", ha reconocido la modista, encantada de ver a su amiga tan feliz.