Las hijas de Bruce Willis se vuelcan con su padre tras anunciar su enfermedad

Bruce Willis padece demencia frontotemporal, tal y como su familia ha anunciado. Meses después de que se conociera que sufre afasia, enfermedad que afecta a su capacidad de hablar y comunicarse, se han conocido nuevos detalles de su diagnóstico. Sus hijas y sus seres queridos intentan gestionar una situación irreversible, ya que, como ellos mismos han comunicado, no existen tratamientos hasta el momento. Varios de ellos han utilizado sus redes sociales para expresar cómo se sienten, agradeciendo a todo el mundo el cariño brindado en los últimos meses. "Me siento emocionalmente cansada y un poco abrumada, pero también asombrada por el amor que tanta gente siente por mi papá", dice Scout Willis. Palabras que no han pasado desapercibidas para su hermana Tallulah Willis, que ha compartido el storie de Scout, secundando así sus palabras. "Sintiendo el abundante amor por nuestro chico y nuestra familia", desliza la joven. Aunque están pasándolo mal y jamás pensaron este final para su padre, ahora le apoyan más que nunca. No le soltarán de la mano y le ayudarán en todo lo que tengan en su mano.

Por su parte, Rumer Willis, hija también del actor, ha utilizado una frase enigmática con la que deja ver que su padre es alguien imprescindible para ella. "El gato más cool que conozco", dice junto a una fotografía en la que el intérprete aparece de joven. Con una media sonrisa y mientras apoya su rostro en su mano, Bruce muestra su versión más divertida, imagen que a su familia le tiene completamente enamorada y con cuyo gesto quieren recordarle, pase el tiempo que pase. Su mujer, Emma Heming Willis, se ha limitado a compartir el comunicado oficial en el que hace tan solo unas horas revelan el estado de salud de Bruce. En esta ocasión no quiere entrar en detalles de cómo se siente, pero sí dejar clara cuál es la enfermedad contra la que el actor y su familia batallan desde hace tiempo.

Demi Moore, su exmujer y con la que tiene una fantástica relación a pesar de su ruptura, ha explicado que esta es una enfermedad cruel, pero aún así se muestran unidos para intentar hacer lo más llevadero posible el presente y futuro que tienen por delante. "Expresamos nuestra más profunda gratitud por el increíble amor, apoyo e historias maravillosas que todos hemos recibido desde que compartimos el diagnóstico original de Bruce", escribía la actriz.

Su anuncio más difícil

Fue en marzo de 2022 cuando la familia de Bruce Willis reveló que el conocido actor padecía una enfermedad cerebral que le obligaba a abandonar su trabajo en el mundo de la interpretación. El actor de El sexto sentido tuvo que dejar la vida pública y su trabajo como actor después de que le diagnosticaran afasia, una enfermedad cerebral que le impide comunicarse. Sin embargo, tras casi un año de pruebas médicas e investigaciones, la familia ha logrado conseguir el diagnóstico definitivo de qué es lo que le ocurre a Bruce Willis: sufre de demencia frontotemporal. Ha sido su propia familia, incluida Demi Moore, la encargada de compartir el avance de su enfermedad y cómo se encuentra el actor. Con la misma fotografía, en la que aparece Bruce Willis en la playa, sus hijos y Demi Moore han compartido un comunicado que ya ha dado la vuelta al mundo.

"Para las personas menores de 60 años, la FTD o demencia frontotemporal es la forma más común de demencia, y debido a que obtener el diagnóstico puede llevar años, es probable que la FTD sea mucho más frecuente de lo que sabemos. Hoy en día no existen tratamientos para la enfermedad, una realidad que esperamos pueda cambiar en los próximos años. A medida que avanza la condición de Bruce, esperamos que la atención de los medios pueda enfocarse en arrojar luz sobre esta enfermedad que necesita mucha más conciencia e investigación", escribían en un mensaje que ha alcanzado millones de reacciones.