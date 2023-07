Las fotos del posado de Rosa López en bikini

Rosa López está dispuesta a pasar un verano inolvidable. Ella misma asegura que lo que hay que hacer durante la época estival es desconectar, recargar y conectar. Y eso es lo que ella ha hecho durante sus vacaciones en Mallorca, desde donde ha compartido sus posados en bikini más sorprendentes. Aunque ha estado en una playa llena de gente, la cantante ha encontrado el sitio perfecto para hacerse una sesión de fotos de manera improvisada.

La de Granada ha aprovechado que había una moto de agua en el agua, muy cerca de la orilla, para sentarse ahí y presumir de cuerpazo. Rosa López lo ha hecho con un bikini azul metalizado, compuesto por una braguita alta con fruncido en la parte de la cintura y una parte de arriba del mismo color. Este bikini deja ver que está estupenda y que el deporte que hace durante el año, acompañado a una buena alimentación, ha dado resultado.

Una foto en bikini presumiendo de espectacular figura

Para dar un toque más a este posado, Rosa no ha olvidado el complemento perfecto para evitar la claridad del sol en la playa. Unas gafas de sol negras con los cristales de espejo. Además, unas argollas plateadas. Y no pasamos por alto el peinado que se ha hecho para las fotos. Un moño con el pelo mojado que es perfecto para no tener el pelo en la cara.

Estas fotos no han pasado desapercibidas para sus seguidores, que le han hecho saber que está estupenda: "Mi bombón granainoooo 😍 que te me vas a derretir 🔥", "Ese cuerpo que tu siempre decías que te gustaría lo has conseguido 😍 eres mi ejemplo Rosa ❤️", "Vaya vigilante de la playa!!!!", "Estás impresionante 😍 Disfruta de tus días de relax 🏖️", "Qué buenas fotos! Relajada y disfrutando del mar, qué más se puede pedir", le han dedicado algunos.

Lo que está claro es que Rosa está estupenda y que ella no puede estar más orgullosa del cambio físico. Para ella se ha vuelto muy importante el deporte y la buena alimentación y esa rutina le ha hecho tener el cuerpo que siempre ha querido tener. Tanto es así que no se acuerda de las críticas que le hacen muchos y que se atreve a mostrar su cuerpo tal cual cuando toca disfrutar de unos días de descanso en las playas paradisíacas de nuestro país.

