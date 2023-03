No ha sido un día de trabajo fácil para Alessandro Lequio, que ha recibido de Joaquín Prat unas emotivas palabras. Él no ha podido evitar emocionarse.

Alessandro Lequio ha estado presente en el plató de 'El programa de Ana Rosa'. Ha sido un día especialmente complicado para él, ya que se ha tratado la polémica y reciente maternidad de su expareja, Ana Obregón, a sus 68 años. El italiano ha dejado claro que no iba a pronunciarse al respecto.

Sus compañeros de plató le han hecho varias preguntas, pero ante la negativa de Alessandro, han entendido que no se pronuncie al respecto. De hecho, Joaquín Prat ha querido reconocer el valor de este de manera pública. Antes de despedir el programa, el presentador de televisión le ha dedicado unas bonitas y emotivas palabras: "Yo te agradezco especialmente la profesionalidad que has demostrado sentándote aquí hoy, aunque no has dicho mucho. en un día que por circunstancias podemos entender. No está siendo fácil para ti. Gracias", le ha declarado.

El colaborador ha recibido unas bonitas palabras de Joaquín

Alessandro no ha podido evitar la emoción y se ha podido apreciar en su rostro las lágrimas: "Muchas gracias". Esto es lo único que ha sido capaz de decir el colaborador de televisión ante las palabras de Joaquín. No se las esperaba, pero ha sido reconfortante recibirlas, ya que para él están siendo unas horas complicadas. Las palabras de Joaquín hacia Alessandro contrastan con las que ha dicho durante la mañana del miércoles en la mesa de actualidad, donde se mostraba crítico con la maternidad de la actriz. "Hay muchas formas, si tienes esa pérdida, de estar cerca de la infancia. Tú puedes estar en la lista de familias de acogida para niños que vienen de familiar vulnerables o desestructuradas. Puedes estar cerca de la infancia como voluntario colaborando con asociaciones que se dedican precisamente a la infancia, pero a mí me parece un acto de egoísmo que vayas a Miami, depende cómo te aproximes a ello, que recurras a la gestación subrogada, como lo quieras llamar", ha dicho rotundo.

Tal y como ha adelantado SEMANA, Ana Obregón se ha convertido en madre a sus 68 años. Contra todo pronóstico, la actriz y presentadora ha tomado la decisión de repetir la experiencia de la maternidad. Tras la dolorosa pérdida de su único hijo, Aless Lequio, el 13 de mayo de 2020, ha sido mamá de una niña. La pequeña nació el pasado 20 de marzo en un hospital de Miami, donde tanto la madre como la pequeña se encuentran.

Tras conocerse la noticia, SEMANA se puso en contacto con Alessandro Lequio para saber qué piensa de este paso tan decisivo. Su reacción inmediata fue el silencio. “No quiero hablar de este tema”, nos contestaba este martes, poco después de que nuestra revista diera a conocer estas informaciones. El italiano se ha sentado en el plató de 'El programa de AR', donde trabaja como colaborador. Y allí, Ana Rosa Quintana le ha preguntado por el tema. Visiblemente serio y con pocas ganas de hablar, ha dejado claro que no piensa profundizar en ello: "Con todo el cariño personal y el máximo respeto profesional espero que entendáis que no voy a decir nada de este tema ni ahora ni nunca".

Conocía todos los detalles del proceso en el que se ha metido Ana

Lequio ha explicado que ha estado al tanto de los planes de Ana desde el principio: "Lo sé todo". Tenía conocimiento también de cómo, cuándo y dónde Ana haría realidad su sueño de tener un bebé entre sus brazos. "De la gestación subrogada hemos hablado y opinado en diversas ocasiones, pero hoy no es el día para hacerlo. Se entendería en un único sentido y sería absurdo", ha espetado. "Sé que me entendéis y así me voy a quedar", terminaba diciendo.