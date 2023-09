Las duras declaraciones de Elena Tablada contra Javier Ungría

Elena Tablada, inmersa en pleno proceso de divorcio con Javier Ungría, ha decidido hablar, en el desfile de su amiga Odette Álvarez, sobre cómo está afrontando esta situación: "Encaro el juicio con la mayor calma posible, tanto por mí como por mis hijas. Aunque la espera se ha alargado más de lo esperado, pues debió haber concluido en junio, lo afronto con positividad. Como siempre digo, aceptaré y enfrentaré lo que Dios tenga planeado para mí con la mejor actitud".

Video: Europa Press

La empresaria no esperaba que su relación llegara a este extremo del divorcio, pero durante tiempo tuvo la sospecha de que su marido le era infiel y, para salir de dudas, contrató a un detective. Cuando saltó la noticia a los medios, el propio Javier no mostró signos de sorpresa. "Sí me constaba, pero ya está, es una historia acabada", indicó.

"Estoy viviendo un proceso complicado, pero también es una oportunidad para renacer". Elena espera con paciencia el juicio sobre la custodia sobre su hija que se celebrará en diciembre próximo. La relación con Javier Ungría está totalmente rota y no parece que vaya a mejorar en un futuro. El empresario ha pasado estas vacaciones de verano con su hija en Ibiza. Se le veía muy cómodo y feliz en el papel de padre. Elena no ha querido pronunciarse al respecto cuando le han preguntado sobre la atención que dedica su ex marido a su hija. Eso sí, le ha lanzado una pulla, dependiendo de quién tenga delante, ofrece una "cara u otra".