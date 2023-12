Paz Padilla y su hija Anna Ferrer han estrenado, este miércoles 13 de diciembre, ‘Te falta un viaje’, una nueva aventura en Mediaset con la que han viajado por varios países. Y se han adentrado en otras culturas de la mano de su población local con el fin de descubrir otras formas de entender la vida y cómo enfrentarse a la muerte. En la primera entrega del docureality, que las ha llevado a Ghana, madre e hija se han sincerado como nunca antes lo habían hecho ante una cámara... Entre sus confesiones, Paz Padilla ha recordado las duras críticas que recibió cuando murió su marido, Antonio; y su hija Anna Ferrer ha hablado de las dudas que tuvo antes de aceptar este primer proyecto en televisión con su madre.

Las confesiones de Paz Padilla y Anna Ferrer

El primer destino de Paz Padilla y su hija, Anna Ferrer, en ‘Te falta un viaje’ ha sido Ghana, donde han podido ser testigos, en primera personal, de un original ritual de despedida de una persona fallecida - que hace un par de años se convirtió en meme en las redes sociales- en el que los habitantes realizan una curiosa coreografía mientras cargan el féretro. Paz y Anna empezaban el programa explicando la razón por las que se habían embarcado en este interesante este proyecto en televisión.

"Cuando mi madre me propuso este programa me lo pensé porque me encanta viajar, pero viajar para ver la muerte no era lo que más me apetecía. Pero al final hago lo que ella me pida", empezó explicando Anna, narradora del docureality.

Anna Ferrer: "De pequeña sentía mucha vergüenza ajena de ti"

Haciendo gala de la naturalidad y sinceridad que las caracteriza, su aventura en Ghana pone de manifiesto lo distintas que son madre e hija. Unas diferencias que siempre las han definido y que ponían de manifiesto con algunas simpáticas anécdotas. "¿Tú te acuerdas cuando de pequeña estabas con tus amigos y yo te decía '4 más 4 son 8, pues te están saliendo los pelos del chocho'", una simpática broma que les provocaba la risa.

Anna también ha recordado cuando, en su infancia, pedía a su madre que se alejara de sus amigos. "De pequeña sentía mucha vergüenza ajena de ti. Suena fatal pero yo era una persona super tímida, por tu culpa creo, porque eras todo lo contrario. Yo era muy reservada, calladita, tan tímida y tú tan llamativa...", confesó. Una conversación my sincera que acabó con unas bonitas palabras de Paz Padilla a su hija: "Estoy orgullosa porque eres una princesa pero auténtica, como yo".

Paz Padilla recuerda las críticas que recibió tras la muerte de su marido, Antonio

En Ghana, concretamente a su capital, Acra, finalmente Paz Padilla y su hija han asistido a un funeral local con un ritual muy original, basado en una coreografía llevada a cabo por los portadores del féretro. Allí la presentadora no ha podido evitar emocionarse al recordar el fallecimiento de su marido, Antonio.

"Hay mucha gente que no entendió como viví yo el entierro", ha dicho, refiriéndose al funeral de su marido, Antonio. "Estábamos todos los que le habíamos querido. Y yo pensaba '¿Cómo podemos hacer para que entiendan que los que nos quedamos aquí... Que tenemos que sentirnos felices porque Antonio ha vivido una vida muy feliz", ha recordado emocionada. Una actitud que fue muy criticada en su momento, acusándola de "frivolizar" la muerte de su marido. "Algunos se piensan que me tomo la vida a broma. Yo me tomo la vida muy en serio", ha zanjado.